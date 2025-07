Paraense conquista maior título da carreira na Finlândia às vésperas do Campeonato Mundial de Tênis

O paraense Mauro Klautau, natural de Belém, conquistou no último sábado (26), seu maior feito no circuito mundial de veteranos da Federação Internacional de Tênis ao conquistar o título do MT 700 de Helsinque, na Finlândia. Atleta da categoria 55 anos e atualmente 48º do ranking mundial, Klautau superou o finlandês Tapio Rossi na final por 6/4 e 6/2, marcando um dos momentos mais importantes de sua carreira.

Este é o segundo troféu internacional de Klautau, que já esteve entre os 25 melhores do mundo e foi campeão do MT 400 de Brasília em 2024. Ele conta com o apoio de patrocinadores, além do suporte do MK Tennis Club e do fisioterapeuta Joel Lima, e comemorou seu novo triunfo com entusiasmo.

Após a partida, Klautau comentou as dificuldades do confronto e a estratégia que usou para superar o rival.

"Enfrentei um ótimo jogador, o finlandês Tapio Rossi, canhoto e muito forte no contra-ataque. Tive que me concentrar ao máximo, principalmente nos momentos decisivos, ajustando meu saque e devoluções para buscar a vitória.", relatou.

Na campanha em Helsinque, ele eliminou adversários do Marrocos, Polônia e Suíça, consolidando a boa fase.

“Com toda a minha experiência em anos de quadra, a minha mente voou, foi dar uma volta no meu primeiro título na Europa, nas madrugadas de treino (acordo às 4h para treinar), pois tenho que ensinar meus alunos, que eu adoro, e não posso deixá-los na mão. Estou muito feliz com essa minha maior conquista”, disse o atleta.

Equipe Mauro Klautau (Imagem/Divulgação)

Agora, o tenista de Belém segue para Hanko, onde disputa outro MT 700 a partir de 2 de agosto, e depois embarca para Lisboa, em Portugal, para o Campeonato Mundial, com início em 9 de agosto.