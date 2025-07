Ministro do Esporte recebe pedido para apoiar projeto do Memorial Tenis Brasileiro

Walmor Elias, idealizador e presidente do Memorial Tênis Brasileiro (MTB) esteve em Brasília esta semana para uma audiência com o ministro do Esporte, André Fufuca, a fim de apresentar uma síntese sobre o projeto detalhando as iniciativas e os apoios do Memorial.

Ele explicou que, entre as prioridades breves e futuras do MTB, estão buscar por uma sede definitiva, estruturar o marketing e a parte comercial e complementar o site (onde terá a biblioteca digital, além da física/material).

"Solicitamos que o Ministério do Esporte e seu titular estudem a possibilidade de darem apoio institucional e chancela ao projeto, que tem como objetivo reunir em um museu, uma biblioteca e no seu Hall da Fama a trajetória da brilhante história do tênis brasileiro, que começou no País na década de 1880", disse Walmor.

No encontro, foi especificado detalhes da estruturação, o cronograma no futuro e os pontos mais relevantes do que está sendo construído por um grupo de cerca de 400 colaboradores voluntários.

André Fufuca prometeu que o tema será analisado e decidido seguindo trâmites normais do órgão, separado de futuros projetos incentivados, que o Memorial irá protocolar na área competente. Walmor Elias estava acompanhado na audiência pelo deputado federal gaúcho, Pedro Westphalen-PP/RS, que é colaborador voluntário do MTB, e o ato contou também com o Secretário Nacional dos Esportes do Ministério, Paulo Henrique Cordeiro.

O Memorial Tênis Brasileiro surgiu após 12 anos de pesquisas do seu idealizador, que reuniu o maior acervo do tênis brasileiro, agora já muito ampliado com doações relevantes e outras que virão em campanhas que o MTB, fundado em 9 de junho de 2023, realizará.