Austrália vence Brasil no primeiro quarto da estreia no Pré-Olímpico de basquete; confira

O Brasil enfrenta a Austrália nesta quinta-feira (8), no ginásio Mangueirinho, em Belém, pela primeira rodada do Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino. A partida coloca frente a frente as duas melhores colocadas do torneio no ranking mundial. Enquanto as brasileiras ocupam a oitava posição, as austrlianas estão em terceiro lugar.

Mais cedo, antes da partida da Seleção, a Alemanha venceu a Sérvia por 73 a 66 na primeira zebra deste Pré-Olímpico. As sérvias, inclusive, serão as próximas adversárias das brasileiras, na segunda rodada do torneio, que será disputada no sábado (10), também no ginásio Mangueirinho.

Primeiro quarto

O primeiro quarto do Brasil no Pré-Olímpico foi bastante competitivo para o Brasil. A grande dificuldade da seleção de José Neto diante das ustralianas era a estatura, que eram bem mais altas. Por conta disso, as visitantes abriram vantagem no placar logo nos primeiros minutos de jogo.

No entanto, com bastante velocidade, sobretudo das armadoras Tainá e Leila, o Brasil encostou no placar. Com a ajuda da torcida, na metade do primeiro quarto, o brasil chegou até a empatar o jogo, mas viu a Austrália passar a frente do marcador novamente, após uma sequência de lances livres bem aproveitados. Resultado parcial: Brasil 13 x 19 Austrália.

Segundo quarto

No segundo quarto, a vantagem das australianas que era boa aumento ainda mais. A experiência da equipe da Oceania, terceira colocada na última Copa do Mundo e dona de quatro medalhas olímpicas, parece ter feito a diferença em Belém. Aproveitando erros do Brasil, a Austrália virou o intervalo com vantagem de 10 pontos no marcador.

O principal ponto que o Brasil pecou no segundo quarto foi o rebote. Quase todos as sobras de bola eram recuperadas pela Austrália. A condição ficava ainda pior quando isso ocorria no garrafão brasileiro. As australianas Jackson e Told brilharam na briga por bolas aéreas. Enquanto isso, as pivôs brasileiras defendiam mal e eram permissivas em arremessos adversários. Placar parcial: 33 a 23.

(Esta matéria está em atualização)