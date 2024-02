Alemanha vence a Sérvia na primeira partida do Pré-Olímpico de basquete em Belém

Deu zebra na primeira partida do Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino, que está sendo realizado no ginásio Mangueirinho, em Belém, nesta quinta-feira (8). A Alemanha, seleção pior ranqueada da competição, venceu a Sérvia por 73 a 66. O resultado encaminhou a vaga das alemãs para as Olimpíadas de Paris.

A vantagem da Alemanha foi construída desde o primeiro quarto. Com o apoio da torcida brasileira, as donas da casa da próxima Copa do Mundo da modalidade aplicaram 19 a 12 nos primeiros 10 minutos de jogo. O placar foi ampliado no segundo quarto, que terminou com vitória parcial alemã com 17 a 9, totalizando 36 a 21 ainda na primeira metade do jogo.

VEJA MAIS

Depois do intervalo, a Sérvia tentou reagir. Lideradas pela armadora Yvonne Anderson, americana naturalizada sérvia, a seleção, que está em 10º lugar no ranking mundial, encostou no marcador e diminuiu a vantagem alemã para sete pontos.

No quarto final, a Sérvia parecia ter entrado de vez na partida. Faltando apenas cinco minutos para o final do jogo, as sérvias chegaram a empatar o marcador. No entanto, a Alemanha começou a forçar faltas de ataque e voltou a ampliar o score, sobretudo com lances livres. O duelo terminou com vitória alemã por 73 a 66.

Na próxima rodada, no sábado (10), a Alemanha encara a Austrália, que enfrenta o Brasil também nesta quinta-feira (8), no Mangueirinho. Já a Sérvia, pressionada, encara a seleção brasileira no mesmo dia e pode ficar de fora das Olimpíadas em caso de nova derrota.