Pré-Olímpico de basquete feminino: com jogo difícil, Seleção Brasileira estreia contra a Austrália

A Seleção Brasileira feminina de basquete estreia nesta quinta-feira (8) contra a Austrália no Torneio Pré-Olímpico, no ginásio Mangueirinho, em Belém, às 20h. A expectativa é que a torcida apareça em peso para apoiar as meninas do Brasil, já que a partida promete ser dura. As equipes disputam três vagas para as Olimpíadas de Paris.

Com um dos grupos mais difíceis do Torneio, com Sérvia, Alemanha e Austrália, a Seleção fez meses de preparação para disputar as vagas rumo a Paris. Em julho de 2023, no México, o Brasil foi campeão da AmeriCupW. A campanha invicta na competição deu mais confiança para as brasileiras e colocou a equipe de volta ao top 10 no ranking mundial.

Além disso, a Seleção Brasileira conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americano de Santiago, em 2023. Com nomes como o de Kamilla Cardoso, a pivô e capitã Erika e a ala-pivô Damiris, o Brasil chega confiante para o confronto.

No atual formato da competição, as três seleções mais bem colocadas na disputa garante vaga para Paris. Desde que fez a estreia em Olimpíadas, a Seleção Brasileira nunca havia ficado de fora de uma edição. Mas, em 2021, nos Jogos de Tóquio 2020, a equipe ficou de fora por conta da pandemia. Com isso, a Confederação Brasileira de Basketball fez uma preparação grande, com treinamentos em Portugal e em solo brasileiro, antes de vir para Belém.

Com a volta da pivô Lauren Jackson, a primeira adversária do Brasil na disputa é a Austrália, a favorita do torneio. A seleção australiana é top 3 no ranking mundial e chega confiante para garantir o passaporte para Paris.

Em 2022, as Opalas, como são conhecidas as australianas, foram bronze no campeonato Mundial, realizado em Sydney, na Austrália. Fortes no cenário mundial, o time vem embalado e favorito a uma das vagas.

Com a importância do jogo e engajamento dos torcedores, a expectativa é de casa cheia para o primeiro jogo do Brasil. Todos os 11 mil ingressos disponíveis foram esgotados pela torcida paraense. A cidade de Belém é a primeira no país todo a receber um Torneio Pré-Olímpico. Por isso, o ginásio Mangueirinho foi preparado para receber as Seleções.

Agenda

O jogo entre Brasil e Austrália pelo Torneio Pré-Olímpico, ocorre nesta quinta-feira (8), às 20 h, no ginásio Mangueirinho. A cobertura completa da competição será feita em Olíberal.com