Acabou! Esgotam ingressos para a estreia do Brasil no Pré-Olímpico de basquete, afirma CBB

Acabou! A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou que esgotaram os ingressos para a estreia do Brasil no Pré-Olímpico Mundial da modalidade, que vai ocorrer no ginásio Mangueirinho, em Belém, nesta quinta-feira (8). A previsão é que cerca de 12 mil pessoas estejam no local acompanhando a partida da seleção contra a Austrália, pela primeira rodada do torneio.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais da CBB. Na postagem, a entidade também deu detalhes sobre a entrada de torcedores no ginásio e quais os serviços serão oferecidos durante o jogo.

De acordo com a CBB, a entrada do público será permitida a partir das 15h30. O torcedor terá acesso a áreas de estacionamento privado, que ficam ao lado do estádio Mangueirão, com compra de bilhete na chegada ao local.

Além disso, dentro do Mangueirinho haverá venda de bebidas frias, snacks e água. A estrutura também abrigará uma loja com produtos oficiais do Pré-Olímpico, que estarão à venda.

Apoio do Governo

Na última terça-feira (6), o Governo do Pará anunciou a doação de sete mil ingressos para a partida de estreia do Brasil no Pré-Olímpico. Os bilhetes foram distribuídos nas sete Usinas da Paz da região metropolitana de Belém.

A capital do Pará recebe um dos quatro grupos do torneio Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino. Além do Brasil, compõe a chave que terá jogos em Belém as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha. Segundo o regulamento da competição, as equipes jogam entre si, apenas em partidas de ida, e as três mais bem colocadas garantem vaga nos Jogos de Paris, em julho deste ano.

Além da estreia no torneio, o jogo contra a Austrália tende a ser o mais difícil para o Brasil no torneio. A seleção brasileira é a oitava no ranking mundial da FIBA, enquanto a australiana é a terceira. A bola sobe para o duelo entre as equipes a partir das 20h.