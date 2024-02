Pré-Olímpico de basquete feminino: conheça as seleções que vão disputar a vaga em Belém

O Brasil precisará bastante do apoio da torcida durante o Pré-Olímpico de basquete feminino que será disputado em Belém entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Isso porque a equipe brasileira não é a favorita, entre as componentes da chave, a garantir um espaço nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção da Austrália, atual semifinalista da Copa do Mundo, é a principal aposta para alcançar uma das três vagas nas Olimpíadas.

Além de Brasil e Austrália, participam do Pré-Olímpico de Belém as seleções da Alemanha e Sérvia. O Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou um guia para que o torcedor que comparecer ao ginásio Mangueirinho possa conhecer as equipes participantes.

Brasil

O Brasil entra no pré-olímpico impulsionado pelo título conquistado na AmeriCupW, em julho, no México. O desempenho invicta da seleção brasileira não apenas assegurou sua participação no torneio, mas também alçou o time de volta ao top 10 do ranking mundial, conquistando a oitava posição geral.

Entre os destaques da Seleção estão a pivô Kamilla, que foi eleita a melhor jogadora da AmeriCupW, a pivô Erika e a ala-pivô Damiris. Todas as jogadoras do trio atuam nos Estados Unidos.

Austrália

Seleção australiana de basquete feminino (Divulgação/ FIBA)

A Austrália entra no Pré-Olímpico como a grande favorita a uma vaga nos Jogos de Paris. Em 2022, as Opalas, como são conhecidas no mundo do basquete, terminaram a Copa do Mundo da modalidade em terceiro, mesma posição que ocupam no ranking mundial da FIBA.

Os destaques da equipe ficam com a ala Stephanie Talbot, que foi eleita como uma das cinco melhores jogadoras da Copa do Mundo de 2022, e a pivô Eziyoda Magbegor. Ambas jogam no Seattle Storm, time da WNBA, principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Sérvia

Seleção da sérvia de basquete feminino (Divulgação/ FIBA)

Bem colocada no ranking da FIBA (10ª posição) a Sérvia é a equipe que mais pode causar dor de cabeça ao Brasil. Com seleções similares, ambos os times devem brigar ferrenhamente por uma vaga em Paris. Na última competição oficial antes do Pré-Olímpico - o EuroBasket 2023 - as sérvias foram eliminadas nas quartas de final.

Entre os destaques da seleção da Sérvia está a pivô, e capitã da equipe, Tina Krajisnik, e a ala-pivô Yvonne Anderson. A primeira joga no UMMC Ekaterinburg, da Rússia, enquanto a segunda defende o Bourges, da França.

Alemanha

Seleção alemã de basquete feminino (Divulgação/Instagram @dbb_basketball)

A Alemanha é a seleção com menor favoritismo do grupo. Atualmente, o time alemão ocupa a 25ª posição no ranking da FIBA e, assim como a Sérvia, também foi eliminada no último EuroBasket nas quartas de final.

Os destaques do time alemão jogam no basquete espanhol, um dos mais fortes do mundo. Entre as jogadoras que mais se destacam estão a ala-pivô Leonie Fiebich, do Casademont Zaragoza, e a pivô Marie Gülich, do València Basket Club.