Saiba as principais regras do basquete para acompanhar o Brasil no Pré-Olímpico disputado em Belém

Belém recebe entre os dias 8 e 11 de fevereiro o Pré-Olímpico de basquete feminino. O torneio, que reúne o Brasil e outras três seleções do mundo, garante as melhor colocadas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris. A promessa é de bom público do ginásio Mangueirinho, palco das partidas.

Apesar do apelo ser grande, devido à magnitude do torneio e a importância para o Time Brasil nas Olimpíadas, o basquete não é o esporte mais popular entre os brasileiros. Segundo levantamento feito pelo Atlas do Esporte no ano passado, a modalidade não estava nem entre as 10 mais praticadas no país.

A pouca popularidade faz com que algumas pessoas não conheçam as regras do basquete na sua totalidade. Então, para que o torcedor brasileiro possa torcer pela seleção, mas por dentro do que está acontecendo na quadra, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou um guia com os principais fundamentos da modalidade.

A quadra

A partida ocorre em uma quadra específica, seguindo as dimensões oficiais de 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Ao contrário de quadras de futsal ou vôlei, as linhas que marcam os limites da quadra são consideradas fora da área de jogo. As cestas estão posicionadas nas extremidades da quadra, no campo de defesa de cada equipe, a uma altura de 3,05 metros.

Jogadores

No basquete, uma equipe é composta por 5 jogadores em quadra, podendo ter, no máximo, mais 7 jogadores no banco de reservas.

Tempo

Cada partida consiste em 4 quartos, cada um com duração de 10 minutos cronometrados durante as ações de jogo. Em outras palavras, o relógio do jogo avança apenas quando a bola está em jogo; sempre que o árbitro interrompe o jogo, o tempo é imediatamente pausado. Intervalos de 2 minutos ocorrem após o primeiro e o terceiro quarto. Ao final do segundo quarto, marcando o encerramento da primeira metade do jogo, há um intervalo de 15 minutos.

Em caso de empate ao término da partida, prorrogações de 5 minutos são realizadas até que um desempate ocorra.

Pontos

As cestas podem valer 3, 2 ou 1 ponto:

3 pontos - fora da linha dos três pontos;

2 pontos - na parte interna da linha de três pontos (incluindo a linha);

1 ponto - lance livre (cobrança de penalidade) na área demarcada.

Controle da bola

O basquete envolve a utilização das mãos, e a partir do domínio da bola, os jogadores podem realizar passes, arremessos, quiques, rolagens, toques e dribles.

O drible consiste em controlar a bola quicando-a com uma única mão, permitindo que o jogador dê apenas um passo por quique. O drible é encerrado quando o jogador toca simultaneamente a bola com ambas as mãos.

São consideradas infrações:

Movimentar os dois pés enquanto estiver com a posse da bola - conhecido como andar.

Tocar a bola com ambas as mãos e quicá-la novamente - dois dribles.

Cada equipe, após obter o controle da bola, tem um prazo de 24 segundos para arremessá-la na cesta adversária. Desse período, apenas 8 segundos podem ser utilizados no campo de defesa. Após cruzar a linha do meio da quadra, a equipe não pode retornar à sua área defensiva com a posse da bola.

Faltas

No basquete, existem diferentes tipos de faltas:

Faltas pessoais: ocorrem em contatos ilegais entre jogadores, como segurar ou empurrar adversários.

Faltas técnicas: relacionadas ao comportamento do jogador, ocorrendo quando ele atrapalha o jogo sem contato físico com o adversário.

Faltas antidesportivas: ocorrem quando o contato não segue os padrões do jogo.

Faltas desqualificantes: aplicadas em casos de atos violentos ou brigas entre jogadores.

Durante a partida, cada jogador está sujeito a um limite de 5 faltas pessoais. Ao atingir a quinta falta, o jogador é excluído da partida.

Cada equipe também tem um limite de 4 faltas coletivas por quarto de jogo. Após a quinta falta coletiva, a equipe adversária tem direito a dois lances livres.

Lances Livres

Os lances livres são arremessos sem marcação, realizados a partir de uma área designada. São concedidos quando um jogador sofre contato durante um arremesso ou quando a equipe atinge o limite de faltas coletivas.

Os lances livres devem ser cobrados pelo jogador prejudicado. Em caso de lesão ou saída da partida, o substituto direto executa os arremessos.

Quando ocorre uma falta defensiva, a equipe adversária cobra a falta na linha lateral. Se a falta acontece durante um arremesso, a equipe atacante tem direito a um número correspondente de lances livres:

Falta em um arremesso de 2 pontos não convertido concede dois lances livres.

Falta em um arremesso de 3 pontos não convertido concede três lances livres.

Se o arremesso for bem-sucedido mesmo com a falta, a equipe ganha um lance livre adicional, oferecendo a oportunidade de marcar 3 ou até 4 pontos.

Substituições

No basquete, equipes podem realizar um número ilimitado de substituições a qualquer momento da partida, desde que ocorram dentro da área designada, seja durante o jogo ou em pausas.