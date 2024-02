Seleção feminina de basquete faz primeiro treino em Belém para o Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira feminina de Basquete desembarcou em Belém na noite da última sexta-feira (2) para a disputa do Torneio Pré-Olímpico, que dar vaga para as Olimpíadas de Paris 24. A competição começa na próxima quinta-feira (8) e vai até domingo (11). As três melhores equipe da chave garante vaga para os Jogos.

Com a disputa muito apertada entre as três seleções, o Brasil já começou a treinar para chegar com tudo no torneio e garantir o passaporte para Paris. De acordo com a programação da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), as brasileiras terão dois treinos nesse sábado (3), um que ocorreu pela parte da manhã e outro no início da noite, no ginásio da Assembleia Paraense.

VEJA MAIS

Além das brasileiras, as atletas de Austrália e Servia também já começaram a preparação para o torneio em Belém.

A seleção comandada pelo técnico José Neto chegou com moral na disputa após a conquista invicta do título da AmeriCupW, em julho, no México. Com o triunfo, o Brasil deu um salto no ranking mundial e voltou a figurar no top 10, com a oitava colocação no geral.

Desde 1992, o time feminino do Brasil disputava os Jogos Olímpicos, tendo o melhor resultado, a medalha de prata, nas Olimpíadas de 1996. Mas, em 2021, ficou de fora de Tóquio 2020 por conta da pandemia da Covid-19 e agora busca o retorno às Olimpíadas.

Confira a programação de treino das seleções do Pré-Olímpico em Belém

3/2 - Sábado

9h - Brasil

11h - Austrália

14h - Alemanha

18h - Brasil

4/2 - Domingo

8h - Austrália

11h - Brasil

14h - Alemanha

18h - Brasil

5/2 - Segunda

10h - Brasil

14h - Alemanha

18h - Brasil