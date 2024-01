CBB realiza convocação final da Seleção Feminina para o Pré-Olímpico de Basquete, em Belém

A Seleção Brasileira Feminina de basquete foi convocada para a disputa do Pré-Olímpico da modalidade, que ocorre entre os dias 8 e 11 de fevereiro, em Belém. Ao todo, 12 atletas foram chamadas para compor o time que vai em busca de três vagas nos Jogos Olímpicos de Paris.

Entre os destaques estão as pivôs Stephanie Soares - escolha do draft da WNBA no ano passado - e Kamilla Cardoso - jogadora universitária dos Estados Unidos. Ambas têm mais de 2 metros de altura.

Além das novidades, o elenco ainda conta com pilares de experiência, como a ala-pivô Damiris, de 31 anos, que defende o Minnesota Lynx, da WNBA. No entanto, o posto de jogadora com mais idade do time é da pivô Erika, de 41 anos, que tem duas medalhas de ouro Pan-americanas no currículo.

Das 12 que vão disputar o Pré-Olímpico, oito estão no Brasil. Damiris, Kamilla, Tainá e Ramona - que atuam em times fora do país - se incorporam ao grupo em Belém, assim como o técnico José Neto. A Seleção deve chegar a capital do Pará no dia 2 de fevereiro.

A seleção feminina de basquete não se classificou para a última edição dos Jogos Olímpicos, em Tóquio. O time também não disputou os dois últimos Mundiais, em 2018 e em 2022.

O torneio

No Pré-Olímpico, as equipes se enfrentam dentro do grupo. Os três melhores se classificam para Paris 2024. Além do Brasil, estão no grupo as seleções da Sérvia, Alemanha e Austrália.

O Brasil chega no Pré-Olímpico com moral após o título da AmeriCupW, em julho, no México. A conquista invicta fez a Seleção dar um salto no ranking mundial, voltando ao top 10 com a oitava colocação no geral.

Lista de convocadas

Débora Costa - SESI Araraquara

Carina Martins - Sampaio Basquete

Tainá Paixão - Samara-RUS

Isabela Ramona - Samara-RUS

Leila Zabani - Ituano

Vitória Marcelino - SESI Araraquara

Vanessa Sassá - Sampaio Basquete

Damiris Dantas - Omanspor-TUR

Érika Souza

Stephanie Soares - Dallas Wings-EUA

Licinara Bispo - Unimed Campinas

Kamilla Soares - South Carolina-EUA