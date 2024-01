Ingressos para o Pré-Olímpico de basquete feminino em Belém já estão à venda; confira

Os ingressos para o Pré-Olímpico feminino de basquete em Belém já estão disponíveis para compra. Com preços acessíveis, os fãs do esporte terão a oportunidade de presenciar confrontos de alto nível entre as seleções do Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia, pelo preço de R$ 20 (com meia-entrada a R$ 10, além de outros benefícios para convênios e gratuidades).

As entradas podem ser adquiridas tanto pelo site www.ingressosa.com quanto nas lojas físicas do Paysandu. Qualquer dúvida referente aos ingressos deve ser esclarecida diretamente com a Ingresso SA.

O sistema de venda estabelece a comercialização por dia, permitindo que quem adquira o ingresso para o dia 8 desfrute das disputas programadas para esta data, e assim sucessivamente. O Pré-Olímpico em Belém está marcado para ocorrer no Ginásio Mangueirinho, entre os dias 8 e 11 de fevereiro, com partidas agendadas para as 17h e 20h. O pontapé inicial do torneio será dado com o enfrentamento entre Brasil e Austrália, às 20h, seguido por Alemanha e Sérvia, às 17h.

VEJA MAIS



A competição ganha ainda mais relevância ao oferecer três vagas disputadas acirradamente para as Olimpíadas de Paris 2024. Seguindo um formato de disputa equitativo, todas as equipes se enfrentarão, e ao término do torneio, os três primeiros colocados garantirão sua participação nos Jogos Olímpicos. Prepare-se para vivenciar momentos intensos e decisivos nessa emocionante jornada esportiva.

Políticas para ingressos

Gratuidades para pessoas acima de 65 anos, Policia Militar, Policia Civil, Polícia Federal, indígena, pessoa com deficiência e autoridades com a apresentação de documento profissional comprobatório contendo o número do CPF e somente a pessoa de direito retira o ingresso. Ingressos disponibilizados conforme Lei Federal 12.933/2013.

para pessoas acima de 65 anos, Policia Militar, Policia Civil, Polícia Federal, indígena, pessoa com deficiência e autoridades com a apresentação de documento profissional comprobatório contendo o número do CPF e somente a pessoa de direito retira o ingresso. Ingressos disponibilizados conforme Lei Federal 12.933/2013. Crianças - permite que os pais/responsáveis retirem a gratuidade para crianças até 12 anos completos. Para retirar a gratuidade nos postos de vendas é necessária a apresentação do documento pessoal de identificação da criança contendo o número CPF. No dia do jogo, a entrada com a gratuidade de criança no Estádio somente é permitida com a apresentação do documento pessoal de identificação e estar acompanhado dos pais ou responsáveis, conforme portaria 039/2015 do Juizado da infância e Juventude.

- permite que os pais/responsáveis retirem a gratuidade para crianças até 12 anos completos. Para retirar a gratuidade nos postos de vendas é necessária a apresentação do documento pessoal de identificação da criança contendo o número CPF. No dia do jogo, a entrada com a gratuidade de criança no Estádio somente é permitida com a apresentação do documento pessoal de identificação e estar acompanhado dos pais ou responsáveis, conforme portaria 039/2015 do Juizado da infância e Juventude. Pessoas com deficiência têm direito à gratuidade apresentando o cartão de benefício de prestação continuada de assistência social da pessoa com deficiência ou documento emitido pelo instituto nacional do seguro social – INSS que ateste a aposentadoria. No dia do jogo, a entrada com a gratuidade no Estádio somente é permitida com a apresentação do documento. Ingressos disponibilizados conforme lei 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15.

têm direito à gratuidade apresentando o cartão de benefício de prestação continuada de assistência social da pessoa com deficiência ou documento emitido pelo instituto nacional do seguro social – INSS que ateste a aposentadoria. No dia do jogo, a entrada com a gratuidade no Estádio somente é permitida com a apresentação do documento. Ingressos disponibilizados conforme lei 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15. Jovens pertencentes a famílias de baixa renda têm direito à gratuidade jovem com idade de 15 a 29 anos apresentando a carteira de identidade jovem emitida pela secretaria nacional de juventude com a apresentação do documento pessoal de identificação, contendo o número do CPF. Ingressos disponibilizados conforme lei 12.933/13 e Decreto Federal 8.537/15.