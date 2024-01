Seleção Brasileira feminina de basquete é convocada para Pré-Olímpico de Belém; confira lista

A Seleção Brasileira feminina de Basquete está convocada para a disputa do Pré-Olímpico de Belém, de 8 a 11 de fevereiro. Em três jogos, contra Alemanha, Sérvia e Austrália, a Seleção vai em busca de uma das três vagas do grupo para a disputa da Olimpíada de Paris 2024. Todas as partidas serão no ginásio Mangueirinho.

O técnico José Neto convocou 15 atletas, que se apresentam no próximo dia 15 de janeiro, em Araraquara, São Paulo (SP), onde iniciam a preparação. O grupo fica na cidade até o dia 2 de fevereiro, quando embarca para Belém para a reta final do trabalho. A estreia acontece no dia 8 de fevereiro, às 20h, contra a Austrália.

A convocação terá a presença de três atletas da Seleção Brasileira Sub-17, campeãs Sul-Americanas este ano e convidadas para fazer parte do período de treinos como um processo de aclimatação na Seleção adulta, em um projeto maior de intercâmbio: Micaela Cavalcanti, Sther Ubaka e Alexia Dagba.

Convocação Seleção Brasileira

Débora Costa - SESI Araraquara

Alana Gonçalo - Sampaio Basquete

Carina Martins - Sampaio Basquete

Tainá Paixão - Samara-RUS

Isabela Ramona - Samara-RUS

Leila Zabani - Ituano

Vitória Marcelino - SESI Araraquara

Emanuely Oliveira - SESI Araraquara

Vanessa Sassá - Sampaio Basquete

Gabriela Sossô - SESI Araraquara

Damiris Dantas - Omanspor-TUR

Érika Souza

Stephanie Soares - Dallas Wings-EUA

Licinara Bispo - Unimed Campinas

Kamilla Soares - South Carolina-EUA

Convidadas Sub-17

Micaela Cavalcanti

Sther Ubaka

Alexia Dagba

Comissão Técnica

Roseli Gustavo - Diretora de Basquete

Líder Operacional - Monica Atílio

Treinador - José Neto

Assistentes técnicos - João Camargo e Virgil Lopez

Preparador físico - Diego Falcão

Fisioterapeutas - Isabel Cristina, Ariane Lopes e Jordana Reis

Médicos - Paulo Szeles e Cristina Teixeira

Psicóloga - Manoella Marques

Massoterapeuta - Juliana Bouvie

Analista de desempenho - Bruno Pena Couto

Preparador mental - Ricardo Borin

Gerente de Comunicação - Thierry Gozzer