Seleção Brasileira de Basquete feminino desembarca em Belém para a disputa do Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina de basquete desembarcou na noite desta sexta-feira (2) em Belém, para a disputa do torneio Pré-Olímpico, que vale a entrada nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção comandada pelo técnico José Neto concorre a uma das três vagas ofertadas, que serão disputadas com as seleções da Sérvia, Alemanha e Austrália.

Das 12 convocadas, oito desembarcaram nesta sexta-feira, entre elas a experiente Érika Souza. A bicampeã dos jogos Pan-Americanos destacou que o Brasil vem disposto a retomar o protagonismo no basquete mundial e que, para ela, é uma honra representar novamente o país em um torneio de relevância mundial.

"Todas as meninas sabem da importância desse pré-olímpico, de quanto ele vale para mim. Eu quero ajudar na preparação, na conquista da vaga. Eu sou suspeita de falar porque gosto muito dessas meninas. Além disso, treinamos muito e estamos prontas para fazer um bom torneio". Outra atleta com grande expectativa é Stephanie Soares, escolha do draft da WNBA no ano passado, que terá o seu primeiro torneio em solo brasileiro, justamente em Belém do Pará.

"É uma honra estar aqui e poder jogar pelo meu país, falar o português. É um trabalho que fazemos desde 2019, competir, jogar juntos. Muito bom. É a primeira vez que vou jogar aqui. É uma experiência gratificante, espero que possamos desenvolver uma boa partida. Acho que vai ser bem legal. Eu não sei como é jogar aqui, então vai ser uma experiência muito legal jogar ao lado da Érika e das companheiras", encerra.

O Brasil chega no Pré-Olímpico com moral após o título da AmeriCupW, em julho, no México. A conquista invicta fez a Seleção dar um salto no ranking mundial, voltando ao top 10 com a oitava colocação no geral. O grande objetivo, no entanto, é recuperar o direito de jogar as Olimpíadas, após a ausência nos jogos de Tóquio e nos Mundiais de 2018 e 2022.

Devido ao atraso no desembarque, a chefia da comitiva vai avaliar o horário da primeira atividade em Belém (3). O local escolhido para os treinos foi a Assembleia Paraense. Já no domingo as meninas do Brasil treinam às 18h e na segunda os treinamentos começam também às 18h. A partir do dia 6 os trabalhos pré-jogo ocorrerão no Ginásio Mangueirinho, ainda sem horários definidos.

O primeiro confronto do Brasil será no dia 8, contra a Austrália. Todas as rodadas serão duplas, com o Brasil realizando sempre o segundo jogo e a primeira partida iniciando às 17h.

Ingressos

Os ingressos para o Pré-Olímpico feminino de basquete em Belém já estão disponíveis para compra. Com preços acessíveis, os fãs do esporte terão a oportunidade de presenciar confrontos de alto nível entre as seleções do Brasil, Austrália, Alemanha e Sérvia, pelo preço de R$ 20 (com meia-entrada a R$ 10, além de outros benefícios para convênios e gratuidades).

As entradas podem ser adquiridas tanto pelo site www.ingressosa.com quanto nas lojas físicas do Paysandu. Qualquer dúvida referente aos ingressos deve ser esclarecida diretamente com a Ingresso SA.