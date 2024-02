Pré-Olímpico de basquete em Belém: Seleções farão treinos na Assembleia Paraense; veja o cronograma

Do dia 8 ao dia 11 de fevereiro, Belém será sede do Pré-Olímpico feminino de basquete. A competição inicia no próximo dia 8 e terá como palco o Ginásio Mangueirinho. Brasil, Alemanha, Austrália e Sérvia três vagas nas Olímpiadas de Paris, neste ano. Mas antes das partidas, as seleções irão treinar na capital paraense e o local escolhido será o Ginásio da Assembleia Paraense.

As seleções chegarão a Belém a partir desta quinta-feira e iniciam os treinamentos na sexta-feira (2). A Seleção Brasileira tem chegada prevista para a sexta-feira e iniciará os treinamentos a partir de sábado, às 9h. Já no domingo as meninas do Brasil treinam às 18h e na segunda os treinamentos das brasileiras começam também às 18h. A partir do dia 6 os treinos ocorrerão no Ginásio Mangueirinho, ainda sem horários definidos.

Brasil, Alemanha, Sérvia e Austrália disputarão um quadrangular para decidir quem vai jogar a Olimpíada de Paris, na França, a partir do mês de julho. Neste Pré-Olímpico três vagas serão ofertadas, com a estreia do Brasil ocorrendo no dia 8, contra a Austrália. Todas as rodadas serão duplas, com o Brasil realizando sempre o segundo jogo e primeira partida iniciando às 17h.

Treinamentos Assembleia Paraense 2 a 5 de fevereiro

Sexta (2)

10h - Austrália

14h - Alemanha

Sábado (3)

9h - Brasil

11h - Austrália

14h - Alemanha

18h - Brasil

Domingo (4)

8h - Austrália

11h - Brasil

14h - Alemanha

18h - Brasil

Segunda-feira (5)

10h - Brasil

14h - Alemanha

18h - Brasil

Ingressos

O torcedor já pode comprar seu ingresso para torcer pela Seleção Brasileira de baquete feminina no Pré-Olímpico. Os bilhetes estão disponíveis no site no valor de R$20 a inteira e R$10 a meia. O torcedor também pode adquirir os ingressos físicos em todas as Lojas Lobo (do Paysandu).

Meia-entrada

Para adquirir a meia-entrada, o estudante precisa apresentar a carteira de identificação estudantil e um documento oficial com foto. As vendas de ingressos de meia-entrada é será realizada somente nas Lojas Lobo.

Crianças

Menores de 12 anos terão acesso gratuito aos jogos, porém, para adentrar ao Ginásio Mangueirinho, é necessário que os pais ou responsáveis, retire o ingresso nas Lojas Lobo, apresentando documento pessoal de identificação, além de do documento da criança contendo CPF. Só será permitida a entrada de crianças no Mangueirinho com as apresentações do ingresso e dos documentos (criança e pais ou responsável).

Pessoas com deficiência

Os portadores de necessidades especiais possuem direito à gratuidade e de seu acompanhante apresentando o cartão de benefício ou o documento do INSS que atesta a aposentadoria. A retirada ocorre no dia 7 de fevereiro, das 9h às 22h, nas Lojas Lobo, com ingressos limitados.