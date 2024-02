Ingressos, estacionamento e alimentação: Tudo o que você precisa saber sobre o Pré-Olímpico em Belém

Faltam poucos dias para um dos eventos mais importante do basquete mundial no ano: o pré-olímpico da modalidade, que será realizado em Belém, entre os dias 8 e 11 de fevereiro. Além da presença da Seleção Brasileira, o torneio reúne outras três equipes de vários continentes do mundo em busca de vagas nos Jogos de Paris, em 2024.

Devido à importância e magnitude da competição, o estádio Mangueirinho, palco dos jogos, deve receber bom público durante os dias de competição. Por conta do grande procura, o Núcleo de Esportes de O Liberal preparou um guia sobre tudo que o torcedor brasileiro precisa saber para acompanhar a Seleção no ginásio. Aqui, tiramos dúvidas sobre ingressos, atrações, estacionamento e alimentação.

Ingressos

As entradas para o pré-olímpico já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial - nas lojas do Paysandu - e online - no site ingressosa.com.br. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). As pessoas que tem direito à meia-entrada devem apresentar documento que comprova o benefício na entrada do estádio.

Além disso, há a distribuição de ingressos de gratuidade. Essas entradas são disponíveis somente para crianças menores de 12 anos, pessoas com deficiência, idosos, jovens de baixa renda, agentes de segurança e indígenas. A retirada dos bilhetes de gratuidade ocorre na quarta-feira (7), na véspera do jogo, nas lojas do Paysandu, a partir das 9h.

Em todos os casos de gratuidade, a pessoa deve apresentar, no momento da retirada dos ingressos, documentos que comprovem o direito a isenção de pagamento.

Ingressos valem pra rodada dupla?

A cada dia de competição, duas partidas serão disputadas na sequência, como uma espécie de "rodada dupla". Segundo a organização do evento, os ingressos adquiridos permitem que os torcedores assistam aos dois jogos. No primeiro dia de confrontos, a Sérvia enfrenta a Alemanha, às 17h, e o Brasil encara a Austrália, às 20h.

Alimentação no estádio

Em contato com a produtora do evento, a reportagem apurou que haverá venda de comidas e bebidas no ginásio durante o torneio. Segundo foi informado à redação, as ofertas serão similares às existentes dentro das dependências do estádio Mangueirão em dias de jogos. Não foi, no entanto, divulgado os valores dos produtos que serão oferecidos na competição.

Estacionamento

Segundo a organizadora do evento, haverá vagas de estacionamento para os torcedores. No entanto, esses espaços não serão comercializados pelo comitê organizador. Dessa forma, os bilhetes de estacionamento poderão ser adquiridos apenas no local do evento, com valor ainda não divulgado.