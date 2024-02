Jogadores da Seleção Brasileira de basquete acompanham clássico Re-Pa no Mangueirão; vídeo

As jogadoras da Seleção Brasileira de basquete feminino estão no estádio Mangueirão neste domingo (4) para assistir o clássico entre Remo e Paysandu, válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense. As atletas estão em Belém para a disputa do Pré-Olímpico mundial da categoria, que será realizado no ginásio Mangueirinho, no final desta semana.

As jogadoras foram recebidas no estádio por membros da Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Antes da partida, as atletas receberam uniformes das equipes e ainda puderam interagir com a torcida que está nas arquibancadas. Confira:

A Seleção Brasileira chegou em Belém nas primeiras horas deste sábado (3) e já realizou treinos na capital do Pará. A última atividade das jogadoras antes do início do Pré-Olímpico será na tarde desta segunda-feira (5), em um clube particular.

O Pré-Olímpico de basquete feminino começa no dia 8 de fevereiro. Além do Brasil, as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha disputam três vagas nos Jogos de Paris, que ocorrem em julho deste ano. Todas as partidas do torneio serão disputadas em Belém.

Re-Pa

Remo e Paysandu se enfrentam pela primeira vez na temporada neste domingo (7). Ambas as equipes são líderes do Campeonato Paraense - Papão em primeiro e Leão e segundo - e são donas das duas principais defesas da competição. A cobertura do duelo de número 771 entre os rivais está no Oliberal.com.