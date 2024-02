Governador do Pará exalta Pré-Olímpico de basquete feminino em Belém: 'jogos de alto nível'

O governador do Pará, Helder Barbalho, acompanhou o treino das jogadoras da seleção brasileira feminina de basquete no ginásio Mangueirinho, em Belém. As atletas estão na capital do Pará esta semana para a disputa do Pré-Olímpico Mundial, que vai classificar três equipes para a disputa dos Jogos de Paris, que ocorre em junho deste ano.

Em conversa com a reportagem de O Liberal, Helder destacou a importância de Belém receber um evento desse porte. Segundo ele, iniciativas como essa movimentam a economia do Estado e ajudam na geração de empregos.

"Nós estamos nos consolidando na agenda de grandes eventos, sejam conferências globais sobre a Amazônia, mas também de eventos esportivos. Tudo isso incentiva o turismo e a economia do Estado, além de otimizar os espaços públicos. Eu festejo o fato de podermos receber o Pré-Olímpico. Na quinta, as meninas jogarão contra a Austrália. Ou seja, teremos a oitava melhor seleção do mundo, que é a brasileira, contra a segunda, que é a australiana. Portanto, teremos um jogo de alto nível com seleções que eu creio que vão disputar medalhas em Paris", destacou.

Além de Brasil e Austrália, as seleções da Sérvia e da Alemanha participam do Pré-Olímpico em Belém. Três das participantes garantem vaga nos Jogos de Paris, em julho. Os jogos na capital paraense serão realizados nos dias 8, 10 e 11 de fevereiro.

Ingressos

As entradas para o pré-olímpico já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial - nas lojas do Paysandu - e online - no site ingressosa.com.br. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). As pessoas que têm direito à meia-entrada devem apresentar documento que comprova o benefício nas catracas do ginásio.