Pré-Olímpico de basquete feminino: Brasil faz primeiro treino no ginásio Mangueirinho; fotos

A seleção brasileira feminina de basquete realizou nesta terça-feira (6) o primeiro treino no ginásio Mangueirinho, palco das partidas do Pré-Olímpico Mundial que classifica três equipes para os Jogos de Paris. Na atividade, as jogadoras realizaram o reconhecimento da arena e fizeram treinos táticos.

O treino, no entanto, só começou depois da visita do governador do Pará, Helder Barbalho, que conversou com as jogadoras. No ginásio, o político anunciou a doação de 7 mil ingressos para a estreia da seleção no torneio, contra a Austrália, nesta quinta-feira (8), às 20h.

De acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), as jogadoras focaram num treinamento tático e técnico na primeira parte da atividade no Mangueirinho. Na segunda etapa da preparação, as atletas treinaram arremessos.

Antes do Mangueirinho, o Brasil estava realizando treinos na Assembleia Paraense, assim como as seleções da Austrália e Alemanha, que também participam do Pré-Olímpico. Foram seis sessões de treino no clube, dividas em três dias.

O Brasil, inclusive, terá mais um treino no ginásio antes da estreia diante da Austrália. Na quarta-feira (7), véspera do jogo, as atletas fazem a última atividade no Mangueirinho, às 18h30. Logo após o treino, haverá uma entrevista coletiva para a imprensa.

Belém recebe um dos quatro grupos do torneio Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino. Além do Brasil, compõe a chave que terá jogos em Belém as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha. Segundo o regulamento da competição, as equipes jogam entre si, apenas em partidas de ida, e as três mais bem colocadas garantem vaga nos Jogos de Paris, em julho deste ano.

Ingressos

As entradas para o pré-olímpico já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial - nas lojas do Paysandu - e online - no site ingressosa.com.br. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). As pessoas que têm direito à meia-entrada devem apresentar documento que comprova o benefício nas catracas do ginásio.