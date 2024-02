Pré-Olímpico de basquete: Mangueirinho deve ser usado para torneios regionais, diz vice-governadora

Criar um espaço de bem-estar. Esse é o objetivo do Governo do Estado para o ginásio Mangueirinho, que fica em Belém. Em visita às jogadoras da seleção brasileira feminina de basquete, que estão na capital do Pará para a disputa do Pré-Olímpico Mundial da modalidade, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, disse à reportagem que pretende abrir as portas do espaço poliesportivo para a disputa de torneios regionais. Segundo ela, além de incentivar a prática de atividade física, é foco do governo utilizar o esporte para promoção da saúde mental.

"A gente tem essa política do estímulo ao esporte sempre. O Mangueirinho será tratado como uma casa poliesportiva, que incentiva a prática esportiva não apenas na questão física, mas também como questão de saúde mental. Sim, o nosso planejamento é usar o ginásio para eventos regionais", explicou.

Enquanto aguarda a realização de eventos regionais, o Mangueirinho recebe, a partir desta quinta-feira (8), um dos grupos do Pré-Olímpico Mundial de basquete. Além do Brasil, as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha disputam três vagas nos Jogos de Paris, que serão realizados em julho deste ano. As partidas seguem até o domingo (11).

Ingressos

As entradas para o pré-olímpico já estão à venda. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial - nas lojas do Paysandu - e online - no site ingressosa.com.br. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). As pessoas que têm direito à meia-entrada devem apresentar documento que comprova o benefício nas catracas do ginásio.