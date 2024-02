Usinas da Paz distribuem ingressos gratuitos para estreia do Brasil no Pré-Olímpico de basquete

As sete Usinas da Paz da região metropolitana de Belém vão distribuir ingressos para a estreia do Brasil no Pré-Olímpico Mundial de basquete feminino, que ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém, na próxima quinta-feira (8). Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, os bilhetes podem ser retirados a partir das 9h desta quarta-feira (7), véspera da partida.

"A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) doou sete mil ingressos para a estreia do Brasil e cada usina receberá mil bilhetes. Portanto, corre que quem chegar primeiro vai receber o seu ingresso. Além disso, os programas sociais estão disponibilizando ônibus para trazer a meninada para cá. Está na hora de torcer pelo Brasil, prestigiar as meninas e lotar o Mangueirinho", afirmou Helder Barbalho nesta terça-feira (6).

Mais cedo, o governador visitou as jogadoras da seleção brasileira feminina de basquete. As atletas estão no estado desde a última sexta-feira (2) para a disputa do Pré-Olímpico Mundial da modalidade. Além do Brasil, as seleções da Austrália, Sérvia e Alemanha disputam três vagas nos Jogos de Paris, que serão realizados em julho deste ano. As partidas, que serão todas realizadas no ginásio Manguerinho, seguem até o domingo (11).

Além da estreia no torneio, o jogo contra a Austrália tende a ser o mais difícil para o Brasil no torneio. A seleção brasileira é a oitava no ranking mundial da FIBA, enquanto a australiana é a terceira. A bola sobe para o duelo entre as equipes a partir das 20h.