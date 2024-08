Olimpíadas 2024: Astro na NBA afirma que EUA vão 'varrer' o Brasil nas quartas de final do basquete

Enquanto do astro LeBron James adotou um discurso mais respeitoso em relação o jogo contra o Brasil nas quartas de final do basquete, o pivô do Golden State Warriors, Draymond Green, disse que o "Dream Team" dos Estados Unidos vai "varrer" o time brasileiro nas Olimpíadas de Paris.

"Os EUA vai começar jogando contra o Brasil, acho que vamos varrer eles por uns 40 pontos sem problemas. É muito bom ver os brasileiros chegando até aqui, amo os brasileiros. Um salve para o Gui Santos, que está jogando pelo Brasil. Mas eles não têm nenhuma chance, vão perder por uns 35 ou 40 pontos de diferença e vamos avançar para as semifinais", afirmou Green em seu podcast "The Draymond Green Show".

O jogador de basquete, que já venceu quatro títulos da NBA, lembrou que a equipe dos EUA, que tem LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant, é muito superior ao time brasileiro. Green destacou o nome de Gui Santos, pois o brasileiro é seu companheiro no Warriors.

"Sendo sincero, o Brasil não tem o suficiente (para vencer). Eles são velhos, eles têm alguns caras bem velhos no time, eles não têm mais o Leandro Barbosa, nem o Anderson Varejão. Eles têm que reconstruir o time com jovens, então, eles não têm chance e já entendemos isso", declarou o atleta que foi ouro nos Jogos do Rio 2016 e em Tóquio 2020 (2021).

O time de basquete dos EUA é um dos mais temidos da modalidade. Desde 1992, quando começaram a usar os atletas da NBA nas Olimpíadas, a equipe só perdeu o ouro uma vez: em 2004, em Atenas, quando foi eliminada pela Argentina. Naquela edição, a seleção ficou com o bronze.

O Brasil nunca venceu os EUA em Jogos Olímpicos. Foram nove confrontos e todos vencidos pelos norte-americanos. O duelo das quartas de final ocorre nesta terça-feira (6), às 16h.