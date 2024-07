Por que as Olimpíadas têm esse nome? Conheça a origem!

Você já se perguntou por que os Jogos Olímpicos têm esse nome? A resposta está em um passado bem distante. Desde os primeiros relatos dos jogos, realizados antes de Cristo, a competição sempre foi conhecida como "Olimpíadas".

Ao contrário do que muitos imaginam, a origem não está diretamente ligada ao monte Olimpo. Esse nome, carregado de significado e tradição, remonta à Grécia Antiga, onde os primeiros jogos foram realizados.

Por que o nome Olimpíadas?

Muitos podem imaginar que a origem do nome está ligada ao Monte Olimpo. No entanto, a verdade é que o nome "Olimpíadas" está diretamente relacionado à cidade de Olímpia, na Grécia, onde os primeiros Jogos foram realizados em 776 a.C., segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI).

Além de ser o lugar de nascimento do mais importante evento atlético de todos os tempos, Olímpia também era um importante centro religioso e cultural da Grécia Antiga, dedicado a Zeus, da mitologia grega. Lá, os Jogos Olímpicos se tornaram um evento grandioso, realizado a cada quatro anos, período que também passou a ser chamado de Olimpíada.

Cartaz de divulgação do primeiro Jogos Olímpicos, em 1896 (Foto: Wikipédia)

Como eram as primeiras Olimpíadas?

Mais do que meras competições atléticas, os Jogos Olímpicos da Antiguidade representavam celebrações religiosas, culturais e artísticas. As modalidades incluíam corrida, luta, lançamento de disco e dardo, atraindo atletas e espectadores de diversas cidades-estado gregas.

Naquela época, a participação era restrita a homens gregos livres, e os vencedores eram reverenciados com coroas de louros e imortalizados em estátuas. Segundo o COI, durante os Jogos, todas as guerras em curso eram suspensas para garantir a segurança e a participação de atletas e público.

Tradição dos Jogos Olímpicos

Séculos após o fim dos Jogos Antigos, em 1894, o historiador francês Pierre de Coubertin idealizou o retorno do evento. Acreditando no poder do esporte para promover a paz entre as nações, Coubertin fundou o COI e, dois anos depois, em 1896, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna aconteceram em Atenas, na Grécia.

Em homenagem à sua origem histórica e cultural, os Jogos mantiveram o nome Olimpíadas. A tradição de realizá-los a cada quatro anos também foi preservada.

Ao longo da Era Moderna, os Jogos Olímpicos se desenvolveram e incorporaram novos eventos ao ciclo olímpico, como os Jogos Olímpicos de Inverno, em 1924, os Jogos Paralímpicos e os Jogos Olímpicos da Juventude. Assim, as Olimpíadas se consolidaram como um dos maiores eventos esportivos do mundo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)