Futsal: por que o esporte não faz parte das Olimpíadas?

Em ano de Jogos Olímpicos, surge a mesma dúvida na cabeça de muitas pessoas: por que o futsal não faz parte das modalidades que disputam as Olimpíadas?

À cada edição que passa, novos esportes entram em evidência e são geralmente incluídos, como o breaking, que foi incluído nesta edição. Contudo, fica a dúvida do porquê uma modalidade tão consolidada, tradicional e famosa como o futebol de salão nunca esteve presente nos Jogos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Qual o mascote das Olimpíadas de 2024? Conheça a história das Phryges]]

Para responder essa pergunta, primeiro precisamos entender quais são as exigências que o Comitê Olímpico Internacional (COI) faz para incluir um esporte nas Olimpíadas. Para isso, é necessário que a modalidade tenha uma federação internacional, siga a Carta Olímpica e seja praticada em pelo menos 75 países em 4 continentes (para a categoria masculina), ou em 40 países em 3 continentes (para a categoria feminina).

O futebol de salão segue todos os pré-requisitos citados acima, além de ser praticado em 170 países, o esporte é regulamentado pela FIFA desde 1989, e é aí que o grande problema começa. O futsal só ainda não faz parte dos Jogos Olímpicos devido a uma disputa de interesses entre o COI e a FIFA.

Pelo fato de a FIFA ser a única organização que consegue promover um evento com a mesma relevância mundial que os Jogos Olímpicos, a famosa Copa do Mundo de Futebol, existem muitos conflitos entre as entidades. O maior exemplo disso é o limite de 23 anos para os jogadores do futebol nas Olimpíadas, que é uma manobra da FIFA para que o futebol olímpico não reduza a importância da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo de Futsal também é disputada no mesmo ano que os Jogos Olímpicos, e acrescentar a modalidade nas Olimpíadas resultaria em uma suposta diminuição no interesse do público pelo torneio, segundo a FIFA. Já para o COI, integrar o esporte no evento seria um tiro no próprio pé, pois aumentaria a relevância do esporte organizado pelo "rival".

Além disso, a comissão olímpica luta para manter o megaevento dentro do orçamento, com um limite de atletas em pouco mais de 10 mil. Colocar o futsal nos Jogos seria concentrar cerca de 10% da cota de atletas em uma única entidade.

O futsal ainda não conseguiu se tornar olímpico devido a esses entraves políticos. Sua última chance foi para os Jogos de 2028 em Los Angeles, mas não foi incluído.

Quando começa a Copa do Mundo de Futsal 2024 ?

A Copa do Mundo de Futsal de 2024 será realizada entre os dias 14 de setembro de 2024 a 6 de outubro. O torneio vai ser sediado no Uzbequistão, País na Ásia Central, com jogos nas cidades de Tashkent, Bukhara e Andijan. Um total de 24 seleções se classificaram para a competição, com quatro estreantes: Afeganistão, França, Nova Zelândia e Tajiquistão. O Brasil ficou no Grupo B, junto com Cuba, Croácia e Tailândia.

Confira a convocação:

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)