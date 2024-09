Paralimpíadas 2024: Com a seleção brasileira de goalball, paraense conquista o bronze em Paris

O bicampeonato paralímpico não veio no goalball masculino, mas os brasileiros conquistaram pódio nas Paralimpíadas de Paris. Na manhã desta quinta-feira (5), com o paraense Josemarcio, o Brasil venceu a China por 5 a 3 e ficou com a medalha de bronze.

A seleção brasileira era a atual campeã paralímpica e defendia o posto em Paris. No entanto, na última quarta-feira (4), a equipe foi derrotada pelo time ucraniano por 6 a 4 e deu adeus ao ouro. Com o resultado, o Brasil repete o bronze conquistado nos Jogos do Rio 2016.

O destaque da partida foi Leomon Moreno, um dos principais jogadores da modalidade no mundo. O atleta fez três gols para o Brasil.

A seleção brasileira dominou a partida desde o início. Mesmo com a derrota na semifinal, a equipe chegou motivada para o jogo e teve os maiores lances de perigo. O placar foi aberto aos 5 minutos do primeiro período com Leomon. O gol foi o único da etapa.

No segundo tempo, o Brasil seguiu superior e marcou mais três vezes, tendo um placar elástico de 4 a 0. Contudo, a seleção chinesa resistiu e tentou reagir, marcando três gols. No entanto, os brasileiros estavam embalados e fizeram mais um para garantir o bronze.

Assim, com a medalha, o time chega ao quarto pódio seguido em Paralimpíadas. Em Londres 2012, a seleção ficou com a prata. No Rio 2016, a medalha foi de bronze e, em Tóquio 2020, o ouro finalmente veio.

Com a camisa da seleção, o paraense Josemarcio Sousa, o Parazinho, chega à terceira medalha paralímpica da carreira. O jogador esteve nas campanhas do Rio, Tóquio e agora em Paris. O paratleta é irmão da também medalhista da natação Lucilene Sousa.