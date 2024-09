Paralimpíadas 2024: Nortista, Wanna Helena conquista prata e estabelece recorde no arremesso de peso

A brasileira Wanna Helena Brito Oliveira garantiu a medalha de prata no arremesso de peso - classe F32, na manhã de quarta-feira (4), no estádio de atletismo das Paralimpíadas de Paris. A atleta do Amapá registrou um impressionante lançamento de 7.89 metros, estabelecendo o recorde da arena (AR) na categoria.

A competição foi acirrada, com a ucraniana Anastasiia Moskalenko levando o ouro e quebrando o recorde mundial (WR) com uma marca de 8.00 metros. A vitória de Moskalenko foi histórica, consolidando sua posição como uma das melhores atletas da modalidade.

Wanna Helena esteve consistentemente próxima da marca de 8 metros, atingindo o ápice com seu quinto arremesso, que alcançou 7.89 metros, garantindo sua segunda posição e o novo recorde das Américas.

O bronze ficou com a Evgeniia Galaktionova, competindo como atleta paralímpica neutra (NPA), que registrou 7.72 metros, sua melhor marca da temporada (SB).

Além da prata de Wanna, o Brasil também contou com a participação de Giovanna Boscolo Castilho Gonçalves, que terminou na 9ª posição com um arremesso de 5.61 metros.