Paralimpíadas Paris 2024: Carol Santiago brilha e conquista ouro na natação

Nesta quarta-feira (4), a nadadora brasileira Maria Carolina Gomes Santiago brilhou mais uma vez nas Paralimpíadas de Paris, conquistando a medalha de ouro na final dos 100 metros livre na classe S12, realizada na Paris La Defense Arena.

Carol Santiago, uma das favoritas ao pódio, confirmou as expectativas ao completar a prova com o tempo de 59.30 segundos, dominando a competição do início ao fim. Com uma reação rápida de 0.74 segundos, ela já liderava a prova na virada dos 50 metros, com um tempo de 28.30 segundos. Nos últimos 50 metros, ela manteve o ritmo, completando os 100 metros com 31.00 segundos na segunda metade da prova.

A medalha de prata ficou com a ucraniana Anna Stetsenko, que concluiu a prova em 1:00.39, ficando 1.09 segundos atrás da brasileira. O bronze foi para a japonesa Ayano Tsujiuchi, com um tempo de 1:01.05.

Outra brasileira na final

Lucilene da Silva Sousa, também representando o Brasil, participou da final e terminou na sexta posição com um tempo de 1:02.47. Lucilene teve uma boa largada, virando em segundo lugar aos 50 metros com um tempo de 29.31 segundos, mas acabou caindo posições na segunda metade da prova.