Paralimpíadas 2024: Brasileiro 'se joga' na linha de chegada e conquista a prata nos 400m T37

O Brasil segue no top 4 do quadro de medalhas. Na manhã desta quarta-feira (4), Bartolomeu Chaves conquistou a prava dos 400m T37 (para pessoas com paralisia cerebral) nas Paralimpíadas de Paris. O brasileiro precisou se lançar na frente da linha de chegada não manter a segunda posição. A disputa foi vencida pelo russo Andrei Vidovin; Amen Allah Tissaoui, da Tunísia, ficou terceiro.

Passarinho, como é conhecido o brasileiro, fez o seu melhor tempo da carreira, com 50s39 e conquistou a primeira medalha em Paralimipíadas. Chaves dominou boa parte da prova, no entanto, na parte final, foi superado por Vidovin, bicampeão e recordista da categoria.

"Dei tudo o que eu tinha. Eu me joguei. Deu certo. Primeira medalha. Melhorei minha marca. Estou muito feliz. Significa muito essa medalha. Achei que nem ia medalhar, porque cheguei à aclimatação em Troyes com o joelho inflamado, treinei só quatro dias lá, mas o CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) cuidou bem de mim. Fiz o impossível. Tô sem acreditar ainda", declarou o velocista em entrevista para o SporTV após a prova.

O Brasil ainda tem chances de medalhas em outras disputas. Nos 100m T36 feminino (para pessoas com paralisia cerebral), Verônica Hipólito terminou sua bateria em segundo lugar e avançou para a final com a terceira melhor marca - 14s38. Além dela, Samira Brito também se garantiu na decisão com o sétimo melhor tempo (14s86).

Ariosvaldo Silva venceu a sua bateria dos 100m T53(competidores em cadeira de rodas) e está garantido na final. As provas ocorrem ainda nesta quarta-feira (4), 14h04 (feminino) e 14h14 (masculino).