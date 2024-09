Paralimpíadas 2024: Bruna Alexandre perde semifinal do tênis de mesa e fica com o bronze

Nesta terça-feira (3), o tênis de mesa paralímpico recebeu a semifinal do torneio individual feminino, classe WS10, nas Paralimpíadas 2024. A brasileira Bruna Alexandre acabou sendo derrotada pela australiana Yang Qian por 3 a 2, conquistando a medalha de bronze.

O duelo, disputado na South Paris Arena 4, foi marcado por reviravoltas e momentos de tensão. Bruna Alexandre começou com força, vencendo o primeiro set por 11 a 6. No entanto, Yang Qian rapidamente se recuperou, dominando o segundo set com um placar de 11 a 3. A brasileira voltou a liderar na terceira parcial, vencendo por 11 a 9, mas Qian mostrou sua experiência e técnica, fechando os dois últimos sets por 11 a 9 e 11 a 3, garantindo sua vaga na final.

No mês passado, a atleta brasileira fez história ao se tornar a primeira atleta paralímpica a competir nos Jogos Olímpicos, participando da chave de duplas. A medalha de bronze conquistada nesta teça-feira se junta a outras cinco medalhas paralímpicas de Bruna.

Resumo dos Sets

1º set: Bruna Alexandre 11 x 6 Yang Qian

2º set: Yang Qian 11 x 3 Bruna Alexandre

3º set: Bruna Alexandre 11 x 9 Yang Qian

4º set: Yang Qian 11 x 9 Bruna Alexandre

5º set: Yang Qian 11 x 3 Bruna Alexandre