Paralimpíadas 2024: Mayara Petzold vence medalha de bronze na natação

Nesta terça-feira (3), a natação paralímpica trouxe mais uma medalha para o Brasil nas Paralimpíadas 2024. Mayara do Amaral Petzold brilhou na final dos 50m borboleta, classe S6, ao garantir a medalha de bronze com o tempo de 37.51 segundos.

A prova foi marcada pelo domínio da equipe chinesa, com Jiang Yuyan conquistando o ouro com o tempo de 35.03 segundos, seguida por sua compatriota Liu Daomin, que levou a prata ao completar a prova em 37.10 segundos. Mayara, que entrou na competição com grande expectativa, assegurou o bronze para o Brasil, finalizando a prova apenas 2.48 segundos atrás da vencedora. A brasileira mostrou consistência ao longo da prova, mantendo-se sempre entre as primeiras posições.

VEJA MAIS

Além das medalhistas, a final dos 50m borboleta S6 contou com Anna Hontar, da Ucrânia, que terminou em quarto lugar, seguida de perto pelas irlandesas Dearbhaile Brady e Nicole Turner, que ficaram na quinta e sexta posições, respectivamente. Ellie Marks, dos Estados Unidos, e Zhu Ji, da China, completaram a final.