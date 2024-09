Gabriel Araújo conquista seu terceiro ouro nos Jogos de Paris

Gabriel Araújo voltou a mostrar que é um dos grandes nomes do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris (França), pois conquistou nesta segunda-feira (2) a sua terceira medalha de ouro no megaevento esportivo, desta vez na prova dos 200 metros livre classe S2 (limitações físico-motoras). O mineiro de 22 anos de idade fechou a prova com o tempo de 3min58s92, estabelecendo o novo recorde das Américas.

O nadador, que é conhecido como Gabrielzinho, já havia vencido as provas dos 100 metros e dos 50 metros costas, também na classe S2. Com a vitória desta segunda, o mineiro se tornou bicampeão paralímpico dos 200 metros livre (marca que ele também detém nos 50 metros costas). Ao todo o nadador nascido em Santa Luzia soma seis medalhas em duas edições dos Jogos Paralímpicos.

Ele ainda terá a oportunidade de subir mais uma vez no pódio na capital francesa, na próxima sexta-feira (6) na prova dos 50 metros livre. “Essa prova é para encerrar com chave de ouro todo o trabalho que foi feito nesse ciclo. E vamos ver o que é que dá, vamos nos divertir”, concluiu o brasileiro.

