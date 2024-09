Paralimpíadas 2024: Yeltsin conquista ouro e Agripino fica com o bronze nos 1.500m em Paris

Yeltsin Jacques conquistou o bicampeonato paralímpico nos Jogos de Paris. O corredor venceu a prova dos 1.500m da classe T11 (deficiência visual), com direito à quebra do recorde mundial, que já era dele. A prova teve dois brasileiros no pódio. Além de Jacques, Júlio Agripino terminou a disputa em terceiro e ficou com o bronze.

Jacques havia vencido a prova na última edição dos Jogos de Tóquio. Em Paris, o brasileiro cruzou a linha de chegada com 3min55s82, cerca de dois minutos a menos do que a marca das últimas paralimpíadas. O paratleta da Etiópia Yitayal Yigzaw ficou com a prata.

“Tive a honra de ganhar a centésima medalha de ouro do esporte paralímpico do Brasil nesta prova em Tóquio e agora de repetir o ouro e com recorde mundial de novo. Estou muito feliz e isso é fruto de um trabalho muito intenso”, declarou Yeltsin Jacques após a conquista.

VEJA MAIS

Yeltsin e Agripino já haviam subido ao pódio na disputa dos 5.000m T11. Na ocasião, Júlio conquistou o ouro e Jacques ficou com o bronze. Desta vez, o resultado foi investido.

Prata no lançamento de dardo

Raissa Machado foi a responsável por garantir a terceira medalha do Brasil nesta terça-feira (3). A brasileira ficou com a prata na disputa do lançamento de dardo da classe F56 (para atletas que competem em cadeiras de rodas). A paratleta, que é natural da Bahia, conseguiu a marca de 23.51 e ficou com o segundo lugar.

Diana Krumina, da Letônia, ficou com o ouro e a chinesa Sitong Lin com o bronze. Raissa também conquistou a prata nos Jogos de Tóquio. Na edição, a paratleta fez um lançamento de 24.39.