Paris: Brasil tem seu melhor dia e conquista 11 medalhas; veja o resumo e quadro de medalhas

O quinto dia das Paralimpíadas de Paris 2024 terminou com destaques importantes para o Brasil, que conquistou suas primeiras medalhas e teve boas performances em diversas modalidades.

Natação

Carol Santiago venceu os 50 metros livre S12/S13, com o tempo de 26s75, e se tornou a mulher com mais medalhas de ouro pelo Brasil em Paralimpíadas, somando cinco ouros e superando Ádria Santos. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, também conquistou mais um ouro nos Jogos, vencendo a final do nado livre com ampla vantagem. Bruno Becker, outro brasileiro na prova, ficou em quinto lugar.

Carol Santiago fez bonito na natação. (Alessandra Cabral/CPB)

As irmãs Débora e Beatriz Borges Carneiro garantiram uma dobradinha para o Brasil nos 100 metros peito (SB14), com Débora em segundo (1min16s02) e Beatriz em terceiro (1min16s46). Na final dos 50m costas (S3), Edênia Garcia terminou em quinto (1min02s83) e Maiara Barreto ficou em sexto (1min05s97).

Triatlo

Ronan Cordeiro conquistou a medalha de prata no triatlo PS5, a primeira da história do Brasil na modalidade. Ele completou a prova em 59min01. Jessica Messali, no triatlo PTWC1, não completou a prova, enquanto Letícia Freitas ficou em nona na classe PTVi.

Ronan Cordeiro com a medalha de prata. (Alessandra Cabral/CPB)

Atletismo

Claudiney Batista conquistou o tricampeonato no arremesso de disco F56, além de bater o recorde paralímpico. Elizabeth Gomes levou a prata no arremesso de peso F54 e, mais tarde, conquistou o ouro no arremesso de disco F53. Jerusa Geber avançou à final dos 100m rasos T11, quebrando o recorde mundial da classe com o tempo de 11s80.

Claudiney Batista garante o ouro no atletismo. (Alexandre Schneider/CPB)

Vinícius Rodrigues, ex-BBB, conquistou o bronze nos 100 metros T63, com 12s06. Aser Matheus garantiu a prata no salto em distância T36, alcançando 5,76 metros. Antônia Keyla se classificou para a final dos 400 metros T20, com sua melhor marca na temporada (57s54). Henrique Caetano e Fábio Bordignon ficaram em quarto e oitavo nos 100 metros T35, respectivamente. Alan Fonteles terminou em oitavo nos 100 metros T64, com 11s22.

Edenílson Floriani terminou em oitavo no lançamento de dardo F42/F64, batendo o recorde paralímpico da classe F42, com 57,99m. Alessandro Silva foi quinto no arremesso de peso F11, com 12,86m.

Golbol

A seleção masculina de golbol venceu o Egito por 10 a 0 e avançou à semifinal, onde enfrentará a Ucrânia. O Brasil busca o bicampeonato.

Vôlei Sentado

A seleção feminina de vôlei sentado venceu a Eslovênia por 3 sets a 0 e avançou invicta para as quartas de final, liderando o grupo.

Futebol de Cegos

O Brasil manteve sua invencibilidade no futebol de cegos ao vencer a França por 3 a 0. A seleção, que busca o sexto ouro consecutivo, segue sem sofrer gols na competição, com Ricardinho, Jardiel e Nonato marcando os gols.

Tiro com Arco

Juliana Cristina e Eugênio Franco foram eliminados nas quartas de final do torneio de tiro com arco W1 por equipes mistas. Jane Carla e Reinaldo Charão também foram eliminados na mesma fase do torneio misto composto open.

Tênis de Mesa

Bruna Alexandre avançou para as semifinais do tênis de mesa, garantindo ao menos o bronze, pois não há disputa pelo terceiro lugar na modalidade.

Badminton

Vitor Tavares fez história ao conquistar o bronze no badminton, a primeira medalha do Brasil na modalidade, com vitória sobre Man Kai Chu, de Hong Kong, por 2 sets a 1.

Vitor Tavares comemora o bronze no badminton. (Silvio Avila/CPB)

Confira o quadro de medalhas

1º - China - 43 ouros 30 pratas 14 bronzes (total: 87)

2º - Grã-Bretanha - 29 ouros 14 pratas 10 bronzes (total: 53)

3º - Estados Unidos - 13 ouros 19 pratas 10 bronzes (total: 42)

4º - Brasil - 12 ouros 8 pratas 18 bronzes (total: 38)

5º - França - 10 ouros 10 pratas 13 bronzes (total: 33)