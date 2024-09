Paralimpíadas 2024: Com quebra de recorde, Claudiney Batista é tricampeão no lançamento de disco

O brasileiro Claudiney Batista conquistou o tricampeonato no lançamento de disco, classe F56 (para pessoas que competem em cadeira), nas Paralimpíadas de Paris. O ouro veio no início da manhã desta segunda-feira (2) com direito a quebra de recorde paralímpico, com a marca de 46,86m.

"Eu estava muito focado. Treinei bastante na aclimatação em Troyes. Antes de ontem, tive um leve desconforto na coluna, que me deixou apreensivo, mas busquei o recorde mundial, que é meu. Veio o paralímpico, que já é sensacional. É um mix de emoções. Penso na família que está torcendo e no Brasil todo. É para eles esse tri", comemorou o brasileiro.

Aos 45 anos, Claudiney conquistou o primeiro ouro paralímpico nos Jogos do Rio (2016) e depois repetiu o feito nas Paralimpíadas de Tóquio (2020), o de Paris foi o terceiro da sua carreira no lançamento de disco.

VEJA MAIS

Além dele, Beth Gomes ficou com a prata no arremesso de peso da classe F54. A paratleta tem 59 anos e também quebrou um recorde. Só que desta vez foi da classe F53, que possui um maior comprometimento físico-motor, e por isso ficou na segunda posição.

Ainda nesta segunda-feira, a brasileira volta a competir e vai defender a sua marca no lançamento de disco F53, onde é a atual campeã.

"Essa prata vem com gosto de ouro em uma prova acima da minha classe, fui lá buscar a medalha com recorde mundial da minha classe. Vamos lá em busca do ouro (no disco). Gratidão", declarou Beth.

Beth ainda tenta segunda medalha nesta segunda-feira (Ana Patrícia Almeida/CPB)

Com isso, o Brasil chegou a 29 pódios, sendo nove de ouro, 5 de prata e 15 de bronze, nos Jogos de Paris. A delegação brasileira ocupa a quarta posição no quadro de medalhas, atrás dos EUA, Grã-Bretanha e China - líder da lista.