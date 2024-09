Paralimpíadas: Brasil chega 400ª medalhas, sendo a 27ª em Paris e agora é quarto no quadro geral

As conquistas do Brasil neste domingo (1º) marcaram a 400ª medalha do país na história dos Jogos Paralímpicos. A medalha de número 400 foi conquistada por André Rocha, que levou o bronze no lançamento de disco para atletas em cadeira de rodas. Rocha, bicampeão mundial, subiu pela primeira vez ao pódio olímpico. Na final em Paris, ele não obteve os melhores resultados da sua carreira, mas garantiu o terceiro lugar.

André Richa garantiu o bronze no levantamento de disco. (Wander Roberto/CPB)

Classificação atletismo

No atletismo, Alan Fonteles se classificou para a final dos 100m T64. Ouro em Londres, ele disputará uma medalha nesta segunda-feira (2). Na classe T63, o paranaense Vinícius Rodrigues também avançou para a final dos 100m, marcada para a mesma data.

Prata no tiro com arco

O paulista Alexandre Galgani conquistou a medalha de prata na prova R5 Carabina de Ar – 10m deitado, na classe SH2 mista, nos Jogos Paralímpicos de Paris. Ele somou 254,2 pontos na final, ficando 1,2 ponto atrás do francês Tanguy de la Forest, que levou o ouro. A japonesa Mika Mizuta ficou com o bronze, com 232,1 pontos.

Lídia Cruz representou o Brasil na natação e ficou com o bronze. (Alexandre Schneider/CPB)

Bronzes na natação

Na natação, Lídia Cruz garantiu o bronze nos 150m medley SM4 após uma grande recuperação. O revezamento 4x100m livre também rendeu outro bronze ao Brasil, com a equipe formada por Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Carneiro e Ana Karolina Soares, na classe para atletas com deficiência intelectual.