Paralimpíadas de Paris: Brasil vence a Turquia por 3x0 e estreia com vitória no futebol de cegos

O Brasil começou a caminhada rumo ao hexa com vitória no futebol de cegos. Neste domingo, nas Paralimpíadas de Paris, a seleção brasileira venceu a Turquia por 3 a 0, gols de Nonato (duas vezes em cobranças de pênalti) e Jefinho. O futebol de cegos é disputado na Arena Torre Eiffel, a mesma que consagrou a dupla brasileira Duda e Ana Patrícia como campeãs olímpicas no mês passado.

"Foi uma estreia complicada. Eles deram muito trabalho, marcaram forte. Jogo difícil. Fizemos dois gols de bola parada. O mais importante foi estrear vencendo. Isso faz muita diferença. Para mim, é maravilhoso estar aqui. Que seja o primeiro de muitos passos para ganhar a medalha de ouro", afirmou Jefinho.

Pentacampeão paralímpico, ganhando todos os torneios desde que a modalidade foi incluída nos Jogos de Atenas 2004, em 28 partidas realizadas em cinco edições, o Brasil não sabe o que é derrota. Com o triunfo na estreia em Paris, já são 22 vitórias e seis empates. São 57 gols marcados e apenas seis sofridos, o último na semifinal da Rio 2016 contra a China.

O jogo começou com o Brasil dominando as principais ações e com a Turquia na defensiva. Os turcos tentaram parar os brasileiros com faltas. Na cobrança de uma delas, a bola sobrou para o goleiro turco que cometeu uma infração ao pegá-la com as mãos fora da área. Pênalti que Raimundo Nonato cobrou com perfeição para abrir o placar faltando nove minutos para o fim do primeiro tempo.

Com a mudança na regra para esta edição paralímpica, a partida perdeu dez minutos e passou a ser disputada em dois tempos de 15. Menos tempo para o talento brasileiro, mesmo assim, a seleção criou as melhores oportunidades da primeira etapa, com boa chance em cobrança de falta de Maicon e, depois, em contra-ataque com Nonato.

Apesar do placar magro de 1 a 0, o Brasil teve um amplo domínio da partida. As estatísticas do primeiro tempo mostram nove chutes brasileiros a gol, sendo cinco no alvo, contra três dos turcos, com apenas um certo.

No segundo tempo, logo aos cinco minutos, o Brasil ampliou o placar com um golaço de Jefinho. O brasileiro saiu driblando pelo lado esquerdo da defesa turca e, próximo à área, disparou um fortíssimo chute de bico, sem chance para o goleiro defender. Um minuto depois, mais um pênalti, agora sobre Ricardinho. E novamente Nonato foi para a cobrança para fazer 3 a 0 para o Brasil.

Os brasileiros ainda têm como adversários na fase de grupos a dona da casa França (nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, às 15h30) e a China (na terça, 3 de setembro, às 13h30). As semifinais acontecerão no dia 5. Já a disputa do bronze e a grande final serão no dia 7.

"A gente sabe que vai ter uma torcida muito forte e torcendo contra. O time da França é muito forte fisicamente, corre muito. É fazer o nosso jogo", disse Nonato.

O grupo de 10 jogadores (oito atletas de linha e dois goleiros) convocados pelo técnico Fábio Vasconcelos traz nomes consagrados da seleção como o próprio Ricardinho e Jeffinho, ambos tetracampeões paralímpicos. Os goleiros Luan e Matheus, além dos jogadores Tiago Paraná, Cássio, Jardiel e Nonato, também são veteranos dos Jogos. E os jovens Jonatan Felipe e Maicon Júnior farão suas estreias em Paralimpíadas.