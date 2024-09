Paralimpíadas: confira a agenda do Time Brasil para esta segunda-feira (2/9)

No quinto dia das Paralimpíadas de Paris, o Brasil segue em busca de novas conquistas, com grandes chances de medalhas nesta segunda-feira. Na natação, Carol Santiago pode fazer história como a maior campeã paralímpica feminina do país, enquanto Gabrielzinho é novamente cotado para o ouro. A equipe brasileira também terá um dia intenso no atletismo e disputará as quartas de final do golbol masculino. Veja a agenda dos brasileiros em Paris.

Expectativa de medalhas na natação

O Brasil aposta na natação para aumentar seu número de medalhas. Oito atletas competem nas eliminatórias pela manhã, buscando vaga nas finais que ocorrerão à tarde. Gabrielzinho tenta sua terceira vitória nos 200m livre da classe S2. Já Carol Santiago, caso vença os 50m livre da classe S13, pode se tornar a maior campeã paralímpica feminina do Brasil, ultrapassando Ádria Santos, que tem cinco ouros. As provas começam às 5h, com transmissão ao vivo pelo sportv2.

Veja os horários dos brasileiros

5h03 - 50m livre masculino - S9 - Gabriel da Silva Souza

5h23 - 50m costas feminino - S3 - Maiara Pereira Barreto e Edenia Nogeira Garcia

5h33 - 100m peito masculino - SB14 - João Pedro Brutos de Oliveira

5h55 - 50m livre feminino - S13 - Lucilene da Silva Santos e Carol Santiago

6h26 - 200m livre masculino - S2 - Bruno Becker da Silva, Gabriel Araújo

6h46 - 4x100 Medley - 34 pontos - Brasil

Finais

12h52 - Final 50m livre masculino - S9

12h58 - Final 50m costas feminino - S3

13h13 - Final 100m peito masculino - SB14

13h47 - Final 50m livre feminino - S13

14h41 - Final 200m livre masculino - S2

15h09 - Final 4x100 Medley - 34 pontos

Porta-bandeira em busca de medalhas

Beth Gomes, porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, também compete nesta segunda-feira. Atual campeã paralímpica, Beth busca o bicampeonato no lançamento de disco feminino, classe F53. Além disso, ela disputa a final do arremesso de peso feminino na classe F54. Ao todo, o Brasil terá outros 22 atletas em ação, competindo em 16 provas. As disputas no atletismo serão transmitidas ao longo do dia pelo sportv2.

Atletismo

5h05 - Final - Arremesso de disco - F56 - Claudiney Batista

5h15 - Classificatórias - lançamento de dardo - F56 -Raissa Machado

5h18 - Classificatórias - 1500m masculino - T11 - Julio Cesar Agripino e Yeltsin Jacques

5h45 - Classificatórias - 400m feminino - T12 - Daniele Barros, Lorraine Aguiar e Ketyla Teodoro

6h02 - Final - arremesso de peso feminino - F54 - Beth Gomes

6h30 - Classificatórias - 1500m feminino - T54 - Vanessa Cristina e Aline Rocha

14h - Final - lançamento de dardo masculino - F64 - Edenilson Floriani

14h04 - Final - lançamento de disco feminino - F53 - Beth Gomes

14h10 - Final - 100m masculino - T35 - Fabio Bordignon e Henrique Caetano

14h12 - Final - salto em distância masculino - T36 -Aser Mateus e Rodrigo Parreira

14h20 - Semifinal - 100m feminino - T11 - Jhulia Santos, Jerusa Geber e Lorena Spoladore

14h38 - Final - 100m masculino - T63 - Vinícius Rodrigues

14h46 - Final - 100m masculino -T64 - Wallison Fortes e Alan Oliveira Fonteles

15h20 - Final - 400m feminino - T20 - Antônia Keyla Barros

15h31 - Final - arremesso de peso masculino - F11 - Alessandro Rodrigo

15h37 - Semifinal - 400m feminino - T12 - Clara Daniele, Lorraine Aguiar e Ketyla Teodoro

Decisão no golbol masculino

A seleção brasileira de golbol masculino enfrenta o Egito nesta segunda-feira, às 8h15, pelas quartas de final. Se vencer, o Brasil se garante na disputa por medalhas. Na fase classificatória, a equipe brasileira obteve vitórias contra França e Estados Unidos, além de um empate com o Irã. O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv2 às 8h15 da manhã.

Golbol masculino

8h15 - Brasil x Egito

10h - Ucrânia x Irã

12h45 - China x França

14h30 - Estados Unidos x Japão

Tiro com arco

4h40 - Quartas de final - por equipes mistas - W1 - Brasil x República Tcheca

5h55 - Disputa do bronze - por equipes mistas - W1

6h15 - Final - por equipes mistas - W1

10h50 - Eliminatórias - arco composto por equipes mistas - open - Brasil x Costa Rica

11h50 - Quartas de final - arco composto por equipes mistas - open

13h10 - Semifinais - arco composto por equipes mistas - open

14h05 - Disputa do bronze - arco composto por equipes mistas

14h25 - Final - arco composto por equipes mistas

Tênis em cadeira de rodas

7h - Quartas de final - Quad Individual - Leandro Pena (BRA) x Sam Schroder (HOL)

7h - Terceira rodada - Individual masculino - Daniel Rodrigues (BRA) x Tokito Oda (JAP)

Vôlei sentado feminino

9h - Fase de grupos - Brasil x Eslovênia

Futebol de cegos

15h30 - Fase de grupos - Brasil e França

Badminton

21h10 - Disputa do bronze SH6 - Vitor Tavares (BRA) x Man Kai Chu (HKG)

Tênis de mesa

5h - Oitavas de final simples masculino - MS7 - Paulo Salmin (BRA) x Jonas Hansson (SUE)

5h - Oitavas de final simples masculino - MS5 - Lucas Arabian (BRA) x Bolawa Akingbemisilu (NIG)

5h45 - Oitavas de final simples masculino - MS7 - Israel Stroh (BRA) x Sayed Youseff (EGI)

8h - Oitavas de final simples masculino - MS11 - Thiago Gomes (BRA) x Abdelrahman Abdalla (EGI)

12h45 - Quartas de final simples feminino - WS10 - Bruna Alexandre (BRA) x Aguarda adversária

13h30 - Oitavas de final simples feminino - WS11 - Evellyn Santos (BRA) x Mui Wui NG (HKG)

15h45 - Oitavas de final simples feminino - WS1-2 - Carla Azevedo (BRA) x Chilchitparyak Bootwansirina (TAI)