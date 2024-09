Ex-BBB Vinícius Rodrigues é medalhista nas Paralimpíadas de Paris

Nesta segunda-feira (2), o Stade de France, em Paris, foi palco de mais um dia histórico para o Brasil nas Paralimpíadas de 2024. Os atletas brasileiros Vinícius Rodrigues e Aser Mateus Almeida se destacaram no atletismo.

O paranaense e ex-BBB Vinícius Rodrigues brilhou na final dos 100 metros classe T63 (amputados de membros inferiores com prótese). Ele conquistou a medalha de bronze com o tempo de 12s10, ficando apenas 4 centésimos de segundo atrás do norte-americano Ezra Frech, que levou o ouro. Esse resultado representa o melhor tempo do ano para Vinícius, mostrando sua evolução e determinação.

Outro destaque do dia foi o gaúcho Aser Mateus Almeida, que garantiu a medalha de prata na prova de salto em distância da classe T36 (para paralisados cerebrais). Aser alcançou a marca de 5,76 metros, ficando muito próximo de Evgenii Torsunov, do time dos atletas paralímpicos neutros, que conquistou o ouro com um salto de 5,83 metros.