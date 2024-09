Paralimpíadas: Brasil tem revanche no futebol de cegos e duas finais; veja a agenda do dia 3

A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos encerra sua participação na fase de grupos dos Jogos Paralímpicos de Paris nesta terça-feira (3/09), enfrentando a China, às 13h30 (horário de Brasília), na Arena da Torre Eiffel. As semifinais estão marcadas para quinta-feira, 5 de setembro.

O confronto será uma revanche para o Brasil, eliminado pela China na semifinal do Mundial de 2023, em Birmingham, após uma derrota nos pênaltis, terminando em terceiro lugar. A Argentina sagrou-se campeã naquela ocasião. Em maio deste ano, os chineses voltaram a vencer o Brasil nos pênaltis, na semifinal do Grand Prix da IBSA, na França.

O Brasil busca manter sua hegemonia no futebol de cegos, já que venceu todas as edições da modalidade nas Paralimpíadas: Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020.

Atletismo

O Brasil tem uma agenda intensa no atletismo nesta terça-feira, com chances de medalhas em várias provas. A campeã mundial Raíssa Machado, da classe F56 (atletas que competem em cadeira de rodas), participa do lançamento de dardo às 5h05 (horário de Brasília).

Pouco depois, às 5h08, Yeltsin Jacques e Júlio César Agripino correm os 1500m da classe T11 (deficientes visuais). Nos 5000m, Júlio levou o ouro e Yeltsin o bronze, consolidando a dobradinha brasileira.

A final dos 100m da classe T11 será disputada por Jerusa Geber, às 15h03. Jerusa, primeira atleta cega a correr os 100 metros abaixo de 12s, quebrou o recorde mundial da classe com 11s80 nas semifinais e busca seu primeiro ouro paralímpico.

Outro destaque é Samuel Conceição, que corre os 400 metros da classe T20 (deficiência intelectual) às 15h44. Ele é bicampeão mundial e campeão do Parapan de 2023.

Natação

Oito nadadores brasileiros estarão em sete provas nesta terça-feira. Um dos destaques é Carol Santiago, que volta à piscina para competir nos 200 metros medley da classe SM13 (deficiência visual).

Goalball e Vôlei Sentado

A Seleção Brasileira feminina de goalball enfrenta o Japão nas quartas de final, às 13h (horário de Brasília). As equipes se encontraram em Tóquio 2020, quando o Japão venceu por 6 a 1 na disputa pelo bronze.

No vôlei sentado masculino, o Brasil enfrenta a Ucrânia às 13h, buscando sua primeira vitória nos Jogos, após derrotas para Alemanha e Irã.

Além dessas modalidades, o dia também marca o início das competições de esgrima em cadeira de rodas e hipismo, além das disputas por pares e equipes na bocha. Ao todo, o Brasil competirá em dez modalidades nesta terça-feira.

Confira a agenda dos brasileiros nesta terça-feira, 3 de setembro (horário de Brasília):

Atletismo – Local: Stade de France



5h05 – Raíssa Machado – lançamento de dardo (F56) – final

5h08 – Júlio César Agripino e Yeltsin Jacques – 1500m (T11) – final

6h – Gabriela Ferreira e Rayane Soares – 100m (T13) – classificatória

6h16 – Bartolomeu Chaves – 400m (T37) – classificatória

7h – Izabela Campos – lançamento de disco (F11) – final

7h19 – Aline Rocha – 1500m (T54)- final

7h52 – Fernanda Yara e Maria Clara Augusto – 100m (T47) – classificatória

14h – Mateus Evangelista – salto em distância (T37)

14h08 – Antônia Keyla – 400m (T20) – final

15h03 – Jerusa Geber e Lorena Spoladore – 100m (T11) – final

15h12 – Possível final 100m feminino (T13)

15h19 – Possível final 100m feminino (T47)

15h44 – Samuel Conceição e Daniel Martins – 400m (T20) – final

Natação (eliminatórias) – Local: Arena La Défense



4h38– Lucas Mozela e Victor Almeida – 100m costas (S9)

4h46 – Mariana Ribeiro – 100m costas (S9)

5h08 – Gabriel Melone – 50m borboleta (S6)

5h15 – Mayara Petzold – 50m borboleta (S6)

5h21 – Samuel Oliveira – 50m costas (S5)

5h51 – Maiara Barreto e Edênia Garcia – 100m livre (S3)

6h15 – Carol Santiago – 200m medley (SM13)

12h30 – Início das finais

Bocha (fase de grupos) – Local: Arena Paris Sul



6h50 – Evelyn Oliveira e Mateus Carvalho x Elanza Jordaan e Karabo Morapedi (África do Sul) – pares BC3

8h30 – André Martins e Laissa Guerreira x Hanna Elfar e Mahmoud Allam (Egito) – pares BC4

12h – Iuri Silva, Maciel Santos e Andreza Oliveira x Eliska Chankechova, Tomas Kral e Robert Mezik (República Tcheca) equipe mista BC1-2

13h50 – André Martins e Laissa Guerreira x Yuen Cheung e Yuk Wing Leung (Hong Kong) – pares BC4

15h10 – Evelyn Oliveira e Mateus Carvalho x Anna Ntenta e Grigorios Polychronidis (Grécia) – pares BC3

15h10 – Iuri Silva, Maciel Santos e Andreza Oliveira x Witsanu Wuadpratid, Satanan Phromsiri e Watcharaphon Wongsa (Tailândia) – equipe mista BC1-2

Esgrima em cadeira de rodas – Local: Grand Palais



8h – Raissa Veras x Xufeng Zou (China) – sabre – classe A – eliminatória

8h – Carminha Oliveira x Duean Nakprasit (Tailândia) – sabre – classe A – eliminatória

8h30 – Jovane Guissone x Gianmarco Paolucci (Itália)- sabre – classe B – oitavas de final

8h30 – Vanderson Chaves x Michal Dabrowski (Polônia) – sabre – classe B – oitavas de final

8h50 – Mônica Santos x Saysunee Jana (Tailândia) – sabre – classe B – oitavas de final

9h10 – Kevin Damasceno x Richard Osvath (Hungria) – sabre – classe A – oitavas de final

9h10 – Lenilson de Oliveira x Andrii Demchuk (Ucrânia) – sabre – classe A – oitavas de final

9h50 – Início das repescagens, quartas de final e semifinais

15h – Disputas por medalhas

Futebol de cegos (fase de grupos) – Local: Arena da Torre Eiffel



13h30 – Brasil x China

Goalball feminino (quartas de final) – Local: Centro de convenções da Porta de Versailles



13h – Brasil x Japão

Hipismo – Local: Chateau de Versailles



8h45 – Sérgio Oliva – individual grau I

Tênis de mesa – Local: Arena Paris Sul



5h45 – Danielle Rauen x Mirjana Lucic (Croácia) – WS9 – oitavas de final

5h45 – Jennyfer Parinos x Iryna Shynkarova (Ucrânia) – WS9 – oitavas de final

8h – Sophia Kelmer x Wenjuan Huang (China) – WS8 – quartas de final

8h45 – Bruna Alexandre x Qyan Yang (Austrália) – WS10 – semifinal

12h – Thiago Gomes x Tae Gi Kim (Coreia do Sul) – MS11 – quartas de final

12h45 – Catia Oliveira x Dorota Buclaw (Polônia) – WS1-2 – quartas de final

14h15 – Evellyn Santos x Natsuki Wada (Japão) – WS11 – quartas de final

Tênis em cadeira de rodas – Local: Roland Garros



A partir das 7h – Gustavo Carneiro e Daniel Rodrigues x Frederic Cattaneo e Stephane Houdet (França) – duplas masculinas – quartas de final

Vôlei sentado masculino (fase de grupos) – Local: Arena Paris Norte



13h – Brasil x Ucrânia