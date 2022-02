Jogos de Inverno: conheça a modalidade que é jogada com vassoura

Para quem está acompanhando as Jogos Olímpicos de Inverno 2022, em Pequim, pode até achar estranho o Curling – também conhecido como ‘xadrez do gelo’. Essa é uma das mais antigas e tradicionais modalidades. Consiste em lançar pedras, de 17 e 20 kg, para se aproximar de um alvo, chamado de ‘casa.’ Vence a disputa quem mais se aproximar da casa. E para ajudar a diminuir o atrito sobre as pedras, os atletas utilizam vassouras – feitas de fibra de carbono – que ajudam na sustentação, para não ter tanta interferência na velocidade e na trajetória do objeto. Veja o vídeo:

Quais as categorias do Curling?

O Curling é dividido em três categorias. São elas: jogos por equipes - com quatro homens e quatro mulheres; dupla mista – um homem e uma mulher e mista por equipes, com dois homens e duas mulheres.

Qual a história do Curling?

Os jogos de Curling são bem tradicionais. Há registro de uma primeira versão em meados de 1700, mas foi no século 19 que a modalidade ganhou regras. Os competidores precisam ser estratégicos, estar concentrados e serem habilidosos. Apesar de ter surgido na Escócia, o Canadá é uma potência no esporte.

Nomenclaturas do Curling:

Casa: alvo delimitado no chão. Serve para marcar o local a ser pontuado;

alvo delimitado no chão. Serve para marcar o local a ser pontuado; End: são as rodadas. Cada partida costuma ter de 8 a 10 rodadas;

são as rodadas. Cada partida costuma ter de 8 a 10 rodadas; Hog Line: faixa que determina onde o atleta pode jogar a pedra;

faixa que determina onde o atleta pode jogar a pedra; Martelo: possibilidade de jogar - com vantagem - a última pedra da rodada.

Tem brasileiros no Curling?

O Brasil tem alguns nomes conhecidos no Curling. São eles: Marcelo Mello, Celso Kossaka, Luiz Augusto da Silva e César Martins. Além de representar a deleção, o grupo é responsável por trazer a atividade para o solo brasileiro, em 2018. Os treinos aconteciam na província de Quebec, no Canadá. A primeira disputa do time brasileiro foi em 2019, nos Estados Unidos. De lá pra cá o time já disputou quatro Mundiais, só na modalidade Dupla Mista. A última competição do grupo aconteceu em 2018.