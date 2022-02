Entenda como surgiram os jogos Olímpicos de Inverno

Os Jogos Olímpicos de Inverno são um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Realizado de quatro em quatro anos, ele reúne diversas modalidades que ocorrem exclusivamente em gelo e neve. Oficializado em 1924, o evento teria surgido muitos anos antes, em 1901, dos chamados “Jogos Nórdicos”. Entenda como surgiram as Olimpíadas de Inverno.

Como surgiram os Jogos Olímpicos de Inverno?

A primeira competição com várias categorias de esportes de inverno, na história, teriam sido os "Jogos Nórdicos", que ocorriam na Suécia, no ano de 1901. Eles eram organizados pelo general local Viktor Balck e aconteceram de dois em dois anos até 1905. Depois desta data, passaram a ocorrer de quatro em quatro anos, até o fim, em 1926. Este é considerado o "embrião" da Olimpíada de Inverno.

O general Balck era parte do Comitê Olímpico Internacional e amigo pessoal do presidente Pierre de Coubertin, criador da Olimpíada tradicional. Black queria ver esportes característicos do inverno entre as modalidades das Olimpíadas feitas por Coubertin. E somente em 1908 a patinação artística teve lugar na 1ª edição olímpica realizada em Londres.

Eugenio Brunetta teve a ideia de fazer a "semana dos desportos de inverno", a iniciativa faria parte da Olimpíada de 1912 em Estocolmo, Suécia. Porém, a ideia fracassou após a organização alegar que isso poderia esvaziar os locais "Jogos Nórdicos", além de não haver locais adequados para todas as disputas.

Empecilhos para o surgimento

Após adiar a ideia da Semana de Inverno para 1916, em Berlim, mais uma vez os planos não deram certo pois o mundo estava no auge da Primeira Guerra Mundial e o evento foi cancelado.

Quando ocorreram as Olimpíadas da Antuérpia (BEL), em 1920, dois esportes de gelo foram inseridos. Mas apenas em 1921, enfrentando muita oposição de quem achava a competição elitista, nasceu a Semana de Inverno. Depois disso, a ideia foi para frente e em 1924 aconteceu a primeira edição olímpica de inverno, em Chamonix, na França, ainda chamada de 'Semana de inverno'.