COB anuncia repasse recorde de R$ 165 milhões às modalidades olímpicas em 2022

A Assembleia do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou por unanimidade na última quarta-feira o orçamento da entidade para 2022: R$ 388.246.000,00. Destes, R$326.008.000,00 serão investidos diretamente na atividade-fim, exclusivamente para ações esportivas, o que corresponde a 86% do total. O COB vai destinar R$165.000.000,00 dos recursos ordinários da Lei 13.756 (Lei das Loterias) às modalidades olímpicas, maior valor para investimento nas modalidades desde a criação da lei, em 2001, e com aumento de 10% em relação a 2021.

- Ano a ano estamos conseguindo aumentar os valores do repasse às modalidades olímpicas, comprovando que a descentralização de recursos é uma marca da gestão do COB. Desta forma, e com a boa aplicação por parte das confederações, estamos encerrando o ciclo de melhores resultados esportivos, comprovados pelos recordes de medalhas nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 e Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e a liderança no quadro de medalhas do Pan Júnior de Cali. A correta aplicação desta verba traz evolução às modalidades e aumenta as chances das entidades receberem um volume superior nos próximos anos - disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Realizada em Aracaju (SE), a Assembleia contou com representantes das Confederações Brasileiras Olímpicas, membros da Comissão de Atletas do COB e Bernard Rajzman, membro do Comitê Olímpico Internacional.

Além dos R$165.000.000,00 dos recursos da Lei das Loterias, o COB investirá ainda R$29.000.000,00 no Programa de Preparação Olímpica (PPO), R$28.198.000,00 em Missões - Jogos Olímpicos de Inverno Pequim, em fevereiro; Jogos Sul-americanos da Juventude Rosário, em abril; e Jogos Sul-americanos Assunção, em outubro, além da preparação para Santiago 2023 e Paris 2024 –, R$12.000.000,00 na Área de Desenvolvimento Esportivo e outros R$14.181.000,00 no Centro de Treinamento Time Brasil.

- O COB vai aprimorar o CT com a criação do novo Centro de Saúde e Performance. Acreditamos que essa obra no Parque Aquático Maria Lenk vai alavancar nossa participação nas missões de 2023 e 2024. A expectativa é que comece e termine em 2022 - disse o diretor geral do COB, Rogério Sampaio.

Está prevista também a alocação de recursos em diferentes projetos, como ciências do esporte e saúde; educação, através do Instituto Olímpico Brasileiro; e prevenção ao doping, entre outras.

Para o ciclo olímpico 2022-2024, houve aperfeiçoamento dos critérios de distribuição dos recursos das Loterias. Agora o repasse está baseado em 13 critérios, sendo 11 esportivos e 2 de gestão, que representam 50% do orçamento destinado às entidades, respeitando a meritocracia. Deste percentual, os recursos destinados à avaliação da gestão das confederações devem somar entre 15% e 17% do peso total. Já a outra metade é um valor fixo (piso), distribuído de forma igualitária às confederações.

- Entendemos que a meritocracia é fundamental para o desenvolvimento do esporte olímpico brasileiro. A aplicação eficiente dos recursos melhora os resultados. Por isso conseguimos alcançar os ótimos resultados neste ciclo, o que nos mantém confiantes para os Jogos de Paris 2024 - comentou Sampaio.

A Lei - A 13.756 destina cerca de 1,7% do valor apostado em todas as loterias federais do país ao COB. A liberação de recursos para novos projetos está sempre condicionada à prestação - e aprovação - das contas dos projetos anteriormente executados.

O COB utiliza os recursos que recebe da Lei das Loterias seguindo os critérios estipulados pela própria lei e o planejamento técnico desenvolvido em conjunto com as Confederações Brasileiras Olímpicas. O planejamento contempla treinamento das equipes, contratação de treinadores, viagens de intercâmbio, participação em competições nacionais e internacionais, aquisição de equipamentos e materiais esportivos e períodos de aclimatação das delegações, entre outras ações.