Jogos de Inverno 2022: conheça os brasileiros na disputa por medalhas em Pequim

A delegação Brasileira nos Jogos de Inverno 2022 já está definida e pronta para melhorar o desempenho da seleção, em Pequim , na China. Ao todo, são 11 atletas, competindo em cinco modalidades. São elas: bobsled; cross-country; skeleton; esqui alpino e esqui estilo livre moguls. A cerimônia de abertura vai acontecer nesta sexta-feira (04), às 9h, no Estádio Nacional, o Ninho do Pássaro, o mesmo que recebeu a abertura das olimpíadas (jogos de verão), de 2008. A competição termina do dia 20 de fevereiro.

O que é o bobsled e quais são os atletas brasileiros na disputa?

Cinco atletas vão compor a equipe brasileira de bobsled (Reprodução / Redes sociais)No time de bobsled, a equipe brasileira é composta por Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino, que é reserva. A atividade consiste em um trenó com capacidade para duas ou quatro pessoas, que desce em uma pista de gelo em uma velocidade que pode ultrapassar os 150km/h. A equipe já acumula títulos. É bicampeão da Copa América, veteranos em jogos de inverno – quatro participações - e medalhista de bronze na Romênia, no Campeonato Mundial em 2016.

O que é o esqui cross-country e quais são os atletas na disputa?

Jaqueline Mourão, atleta brasileirra do esqui cross-croundy (DMITRI LOVETSKY / ASSOCIATED PRESS / AE')

O esqui cross-country é uma modalidade de esqui, em grupo, de grandes distâncias. O competidor pode enfrentar terrenos planos ou ondulados. Com a bandeira verde e amarela estão os atletas Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera e o Manex Silva, com apenas 18 anos. Todos tem chances de títulos. Manex, por ecemplo, já venceu outras competições, e ultrapassou recordes, durante os Jogos Olímpicos da Juventude Lausanne 2020.

O que é o esqui alpino e qual o atleta na disputa?

No esqui alpino, o Brasil terá apenas um representante que é o Michel Macedo. Os atletas dessa modalidade precisam de estratégia, mobilidade e agilidade. Eles precisam descer em alta velocidade – com os mesmos equipamentos de esqui - por meio de uma pista com algumas estacas - chamadas de ‘portas’. É obrigatório seguir um roteiro, em menos tempo, para pontuar.



O que é o skeleton e qual a atleta na disputa?

O skeleton é uma das modalidades mais radicais e perigosas dos Jogos de Inverno. Os atletas se jogam em um trenó e seguem de cabeça até a linha de chegada. O vencedor é quem executar a corrida em menos tempo. Esta modalidade retornou ao jogos depois 20 anos. Em todas as edições dos jogos de inverno, o skeleton só integrou três vezes a lista de programação. E para encarar a competição de 2022, o time brasileiro será representado pela atleta Nicole Silveira, de 27 anos, natural do Rio Grande do Sul (RS).

O que é o esqui estilo livre moguls e qual a atleta na disputa?

O esqui estilo livre moguls é uma modalidade de esqui em alta velocidade, com saltos acrobáticos. Entrou na rota dos jogos de inverno em 1960, mas se fixou só em 1992. A representante do Brasil é a Sabrina Cass, de apenas 19 anos. Apesar de jovem, ela já participou de outras competições em 2014.



Qual a história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno?

A Federação já registrou 35 brasileiros, em 30 anos ( Michael Sohn/AP/AE)A entrada da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno aconteceu em Albertville, na França, no ano de 1992. Desde então, em três décadas, o país não deixou de marcar presença. A Federação já registrou 35 atletas em diversas modalidades, como o biatlo, bobsled, esqui alpino, esqui cross-country, luge, patinação artística e o snowboard. Desse total, 10 são mulheres e 25 são homens. A edição de Pequim, deste mês, é a nona edição para o Brasil e a maior em número de atletas inscritos, assim como PyeongChang, no sul-coreano.