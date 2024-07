Esportes para todos mesmo? Pesquisa aponta importância do dinheiro para atletas

Quanto custa chegar ao topo? No esporte, além da dedicação de tempo, é preciso dispor de recursos financeiros. Desde a base, um atleta aspirante precisa de muito investimento e estrutura para se desenvolver. Contudo, a realidade não é essa. Muitos esportistas, especialmente de modalidades com menos espaços na mídia, vivem com a falta de patrocínios e precisam se "superar" para conseguir atingir o seu máximo.

Na semana que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, o Serasa e o instituto de pesquisa Opinion Box divulgaram uma pesquisa que fala sobre o impacto do dinheiro na formação de atletas no Brasil.

De acordo com os dados levantados, 67% dos brasileiros praticaram ou tinham interesse em esporte na infância, sendo que 42% tinham sonho de chegar ao nível profissional. No entanto, por conta de outras prioridades, como estudos, trabalho e falta de apoio financeiro, apenas 1% realmente se profissionalizou.

Ao todo, 2.016 pessoas foram entrevistadas em todo o Brasil para a pesquisa. Destes, 74% responderam que não tinham nenhum tipo de apoio financeiro. Quando o recorte é feito na região norte, o percentual aumenta para 77,3%.

Na região norte, 13,7% responderam que entre os objetivos de quando praticavam esporte estava se profissionalizar e ter uma carreira na área. Mas, apenas 1% do total de entrevistados chegou a ser profissional.

Vanderlei Cordeiro, ex-maratonista e medalhista de bronze em Atenas 2004, participou do evento de lançamento da pesquisa, ao qual o Núcleo de Esportes participou, e falou sobre a importância do dinheiro para o desenvolvimento do atleta.

"Lembro que quando eu comecei era uma dificuldade muito grande porque eu era de uma família muito humilde, de uma infância pobre e de poucos acessos. Não tínhamos condição de ter recursos para poder participar de alguns eventos esportivos e eu apelava para o comércio, amigos para fazer aquela vaquinha para que pudesse juntar aquela contribuição, às vezes não era tanto, as era o mínimo que dava a condição para que eu pudesse pelo menos ter aquela participação naquele evento, que, na verdade, era a oportunidade para demonstrar o meu talento, a minha vontade de ser atleta", relembrou o medalhista olímpico.

Obstáculos

A história de Vanderlei é semelhante a muitos atletas olímpicos brasileiros. Mesmo com os destaques mundialmente, medalhas e troféus, a realidade do esporte no Brasil não é digna de pódio.

Na pesquisa, os entrevistados reconheceram que a falta de apoio financeiro é um fator que afeta os esportista e 84% acreditam que os atletas têm que superar dificuldades para ter uma carreira profissional. Além disso, para 77% é muito difícil ter apoio financeiro no Brasil para seguir no esporte.

VEJA MAIS

Dentre os brasileiros entrevistados que queriam se tornar atletas profissionais, o foco nos estudos foi o principal fator que os impediu de seguir na carreira (42%), seguido por questões financeiras, como ter que trabalhar (39%), falta de incentivos financeiros (32%) e falta de dinheiro (27%).

Entre os nortistas, o foco nos estudos também aparece como um dos principais desafios (70%). Em seguida aparece a falta de dinheiro (30%), a necessidade de trabalhar (30%) e a falta de incentivo financeiro (30%).

Gastos

De acordo com a pesquisa, 68% dos atletas tinham gastos altos com roupas, materiais esportivos, transporte e mensalidade de clubes ou escolinhas. Para 4 em cada 5, isso consumia até 10% da renda familiar mensal.

Na região Norte, os principais gastos para praticar esporte era com materiais esportivos (39,8%), roupas (26,1%), deslocamento (19,3%) e mensalidade (18,2%). Esses gastos representavam até 5% da renda familiar da maioria dos nortistas ouvidos.

No recorte social, 46% das classes D e E almejaram a carreira esportiva profissional, maior percentual em relação a AB e C. Patrícia Camillo, gerente da Serasa, destacou que para a sociedade, o esporte é visto como um meio de transformação social, o que explica as repostas dos entrevistados.

“O esporte, muitas vezes, é associado a um sonho e a transformação da vida financeira entre pessoas em situação mais vulnerável financeiramente. Pode ser uma fonte de garantir novas oportunidades não só para quem pratica, mas para toda a sua família”, afirmou Patrícia Camillo

Vanderlei Cordeiro destacou que para um atleta chegar no topo é preciso muito planejamento e apoio. O ex-maratonista contrariou as estáticas e chegou ao topo.

"A vida do atleta está em cima de planejamento, infraestrutura e apoio, eu senti muito no início da minha carreira essa falta de apoio para que eu pudesse ter a segurança para dar continuidade na minha carreira. Eu sempre falo que contrariei a tudo e todos para poder alimentar esse sonho e chegar até onde eu cheguei. Passei por um 'bocado', teria tudo para não estar aqui, mas a força de vontade, perseverança foi determinante", ressaltou o medalhista olímpico.

Os dados demonstram que o esporte não acessível para todos. Os Jogos Olímpicos é a maior competição esportiva do mundo e com ela, podemos conhecer histórias inspiradoras e de superação. Nem sempre a medalha vem, mas, para muitos, a participação em uma Olimpíadas já é uma vitória.

A pesquisa completa pode ser acessada no site da Serasa.com.