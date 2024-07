Olimpíadas 2024: Saiba qual será o funk de Rebeca Andrade em Paris

Depois de grandes conquistas em Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade chega aos Jogos Olímpicos de Paris como o grande nome da delegação brasileira. Ela conquistou uma medalha de ouro e uma prata com suas performances no salto e solo na última olimpíada.

Sua apresentação no solo, inclusive, é uma das mais esperadas. Em 2021, ela performou na categoria ao som de um remix de 'Baile de Favela', do MC João, e fez um grande sucesso. Neste ano, ela promete trazer mais um funk para o ginásio olímpico.

"Eu peguei duas artistas que eu escuto bastante e gosto: Beyoncé e Anitta e fizemos a junção das duas músicas juntos com outro profissional", revelou a ginasta em uma entrevista ao portal da Band. "A gente foi chegando nas melhores batidas, no que fazia mais sentido e nos estilos que eu gosto, pop americano e funk”, disse.

Rebeca Andrade já se apresentou com o novo remix no Mundial de Ginástica Artística de 2023, em Antuérpia, na Bélgica. A música começa com as batidas de ‘End of Time’, da norte-americana Beyoncé, e finaliza com ‘Movimento da Sanfoninha’, de Anitta. Confira:

"Eu acho que se eu falasse para esperar ou não surpresa, estragaria se algo acontecer. Então, a gente vai ter que esperar para ver...", contou Rebeca, preferindo não dar detalhes de alguma mudança em sua performance. A brasileira acrescentou, no entanto, um pedido para os seus conterrâneos: "Torçam muito por mim, espero conseguir mostrar o meu melhor, mais uma vez poder representar o meu país da melhor maneira possível e poder deixar todos vocês muito orgulhosos”, pediu ela.

Os jogos olímpicos de 2024 iniciam na próxima sexta-feira (26), em Paris. As equipes femininas de ginástica artística entram em ação a partir do dia 28 de julho.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)