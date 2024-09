Paralimpíadas 2024: Jerusa Geber dos Santos conquista ouro e Lorena Spoladore fatura o bronze

Nesta terça-feira (3), as Paralimpíadas de 2024 foram palco de mais um grande feito para o Brasil no atletismo. No evento 100m T11 - feminino de atletismo, destinado a atletas com deficiência visual, Jerusa Geber dos Santos brilhou, conquistando a medalha de ouro com o tempo de 11.83 segundos. O Brasil ainda garantiu mais uma medalha, com Lorena Silva Spoladore subindo ao pódio para receber o bronze.

Dobradinha brasileira no pódio

Jerusa, acompanhada por seu guia Gabriel Aparecido dos Santos Garcia, mostrou toda sua habilidade e força nos 100 metros. Com uma reação rápida de 0.156 segundos, Jerusa dominou a prova desde o início, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar com 11.83 segundos.

Lorena Silva Spoladore, também representando o Brasil, garantiu o bronze na mesma prova. Ao lado de seu guia Renato Ben Hur Costa Oliveira, Lorena teve uma reação de 0.181 segundos e completou a corrida em 12.14 segundos, assegurando mais uma medalha para a delegação brasileira.

A medalha de prata ficou com Liu Cuiqing, da China, que correu ao lado de seu guia Chen Shengming. Liu completou a prova em 12.04 segundos, ficando entre as duas brasileiras no pódio.