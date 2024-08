Mãe de Rebeca Andrade é empregada doméstica e criou sozinha os filhos; conheça a história

Quem vê a campeã olímpica no solo da ginástica artística, Rebeca Andrade, nem imagina que ela tenha uma história de superação além do pódio. A atleta de 25 anos, que brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, pouco conviveu com o pai, que saiu de casa, e sua mãe, que trabalhava como empregada doméstica, precisou cuidar sozinha dos filhos.

Na manhã desta segunda-feira (5), a mãe de Rebeca esteve presente na conquista do ouro em Paris. As reações de Dona Rosa Rodrigues conquistaram a web e essa foi a primeira vez que acompanhou a filha em uma competição internacional.

Superação e dedicação

Dona Rosa sempre esteve ao lado de Rebeca, apoiando seu talento desde cedo. Empregada doméstica e mãe solo filhos em Guarulhos, na Grande São Paulo, ela enfrentou inúmeras dificuldades para garantir que Rebeca pudesse treinar. Muitas vezes, contava com a ajuda do filho mais velho, que levava Rebeca de bicicleta ou a pé para os treinos, quando não havia dinheiro para a condução.

Mesmo com dificuldades financeiras, a matriarca sempre incentivou o talento da filha para a ginástica. "É muita emoção ver as pessoas aplaudindo, falando o nome da filha. Me sinto honrada de ter oito filhos e uma medalhista", disse Dona Rosa.

"Ela é a melhor mãe do mundo. Então, ela orando por mim, vibrando, chorando, mandando mensagem, falando que está orgulhosa... eu acho que a minha vida é isso, poder orgulhar a minha mãe", disse Rebeca.

Relação com o pai

Rebeca pouco se refere ao pai, Ricardo Andrade, de quem herdou o sobrenome que usa nas competições. A relação entre eles, apesar de distante, é amigável. "O meu pai é meu pai e nunca vai deixar de ser meu pai, amo muito ele. Tenho um carinho enorme e lembranças muito boas com ele. Mas como eu saí muito cedo de casa, a convivência, não só com ele, mas com a minha mãe e meus irmãos também, ficou mais distante", relatou a atleta durante uma homenagem prestada por Faustão, no ano passado.

Ricardo Andrade, que apareceu pela primeira vez em um programa de televisão para falar sobre a filha medalhista, expressou seu orgulho: "O que eu posso dizer sobre a Rebeca é que não sou só o pai dela, mas também fã número um. Lembro dela quando pequena, quando começou na ginástica, ela se dedicou muito e quebrou muitas barreiras, e agora ajuda muito essas meninas, aqui do Vila Fátima (bairro em que morou), a ver que também podem, como a Rebeca, vencer".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)