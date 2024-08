Foi roubo? Nota de Rebeca Andrade na trave gera indignação na web

A alegria da torcida brasileira após a brilhante campanha de Rebeca Andrade nos Jogos Olímpicos de Paris foi abalada na manhã desta segunda-feira (5). Antes de ganhar ouro na final do solo, a ginasta brasileira ficou com a quarta colocação, perdendo a oportunidade de subir ao pódio mais uma vez. A nota dada pelos árbitros, considerada baixa por muitos, gerou uma onda de revolta nas redes sociais e deixou os brasileiros indignados.

Em uma prova marcada por diversas quedas, incluindo a da principal adversária de Rebeca, Simone Biles, a brasileira conseguiu executar sua série de forma impecável, mantendo-se firme na trave durante todo o tempo. No entanto, a nota final de 13.933 surpreendeu a todos, ficando abaixo de Yaqin Zhou, que sofreu um desequilíbrio e tocou no aparelho, sendo penalizada em 0,5 ponto. A italiana Alice D'Amato levou o ouro, seguida por Zhou e pela italiana Manila Esposito.

Indignação nas redes sociais

A nota de Rebeca gerou uma verdadeira revolta nas redes sociais. Os brasileiros, que esperavam a sexta medalha olímpica da ginasta, não aceitaram o resultado e inundaram as plataformas digitais com mensagens de indignação e protesto. Termos como "QUE ROUBO FOI ESSE", "FOMOS ROUBADOS", "QUE NOTA É ESSA" e "ALÔ POLÍCIA FEDERAL" dominaram os trending topics do X, antigo Twitter, mostrando a frustração dos internautas.

Até mesmo Simone Biles, após sua apresentação, foi até a área de aquecimento para tentar entender a nota da brasileira. A americana, que também ficou fora do pódio, demonstrou solidariedade com Rebeca e compartilhou a indignação dos fãs.

O que aconteceu?

Apesar de ter executado uma série impecável, sem quedas e com grande fluidez, Rebeca Andrade não conseguiu a pontuação esperada. A explicação técnica para a nota inferior está na execução de algumas ligações durante a apresentação. A brasileira, ao chegar levemente desequilibrada na trave após uma acrobacia, não conseguiu conectar o salto ginástico e o flic, que faziam parte da série planejada.

A nota final em uma prova de ginástica é composta por dois elementos: a nota de execução e a nota de dificuldade. A primeira avalia a qualidade técnica da apresentação, enquanto a segunda leva em consideração a complexidade dos elementos executados.

Ao não realizar as ligações previstas, Rebeca teve uma redução na nota de dificuldade em relação à classificatória. Essa perda de 0,4 pontos, por menor que pareça, foi suficiente para tirar a brasileira do pódio. É importante ressaltar que a nota de dificuldade é um fator crucial para a pontuação final, e qualquer alteração nesse quesito pode impactar significativamente o resultado.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)