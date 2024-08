Ouro no solo em Paris-2024 torna Rebeca Andrade a maior medalhista olímpica do Brasil; entenda

A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história em Paris ao conquistar a medalha de ouro na prova de solo das Olimpíadas de 2024 , nesta segunda-feira (05), para se tornar a maior medalhista olímpica do país, com seis no total.

Rebeca superou a norte-americana Simone Biles no aparelho, com a nota 14,166, ganhando sua quarta medalha em Paris. Biles ficou com a prata e Jordan Chiles , também dos Estados Unidos, levou o bronze. Antes do solo, também nesta segunda-feira, Rebeca disputou a final da trave e ficou em quarto lugar.

"Estou muito feliz e muito orgulhosa das minhas apresentações, mesmo tendo algumas falhas ali na trave, eu segurei firme e o fato de faltar só o solo eu pensei 'só falta o solo, se concentra, vamos lá'", disse Rebeca em entrevista à TV após a prova.

Assista à apresentação de Rebeca Andrade que valeu o ouro no solo:

Simone Biles era a favorita no solo, mas cometeu dois erros ao sair da área de exercícios. "Estou muito orgulhosa do pódio, orgulhosa das mulheres e de tudo o que a gente está construindo," concluiu a ginasta que é natural de Guarulho (SP) e, no Brasil, atua pelo Flamengo.

Lista de maiores medalhistas olímpicos do Brasil:

Rebeca Andrade (ginástica artística): 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze (6 medalhas) Robert Scheidt (vela): 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze (5 medalhas) Torben Grael (vela): 2 ouros, 1 pratas e 2 bronze (5 medalhas) Serginho (vôlei): 2 ouros e 2 pratas (4 medalhas) Isaquias Queiroz (canoagem): 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze (4 medalhas) Gustavo Borges (natação): 2 pratas e 2 bronzes (4 medalhas) Marcelo Ferreira (vela): 2 ouros e 1 bronze (3 medalhas) Bruninho, Giba, Dante e Rodrigão (vôlei): 1 ouro e 2 pratas (3 medalhas) Ricardo e Emanuel (vôlei de Praia): 1 ouro, 1 prata e 1 bronze (3 medalhas) Rodrigo Pessoa (hipismo), Fofão (vôlei) e Cesar Cielo (natação): 1 ouro e 2 bronzes (3 medalhas)

Nas Olimpíadas de Paris, Rebeca já tinha conquistado medalhas de bronze por equipes, prata no individual geral e prata no salto, sendo superada apenas por Biles nestas provas individuais.

A brasileira, ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio, soma agora seis medalhas olímpicas, superando os iatistas Robert Scheidt e Torben Grael como atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na História.