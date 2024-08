Solteira em Paris, Rebeca Andrade terminou o namoro antes das Olimpíadas; conheça o ex da ginasta

Rebeca Andrade, medalha de prata na individual geral de ginástica nas Olimpíadas de Paris 2024, foi para a Cidade Luz solteira. A ginasta terminou o namoro de dois anos durante os preparativos para a competição. O namorado de Rebeca era Luiz Cleiton, fisiculturista.

Juntos desde junho de 2022, Rebeca e Luiz terminaram em fevereiro desse ano. Em dezembro de 2023, a ginasta foi pedida em casamento pelo fisiculturista na noite de Natal. Apesar das publicações nas redes sociais, a assessoria de Rebeca negou que ela estivesse noiva.

No perfil do Instagram de Rebeca não há mais publicações com o ex-namorado. Por outro lado, Luiz ainda mantém algumas postagens de 2022 com a ginasta. O fisiculturista possui mais de 87 mil seguidores na rede social.

Luiz Cleiton, ex-namorado de Rebeca Andrade, ainda mantém algumas publicações com a ginasta em seu perfil no Instagram (Reprodução / Instagram)

Rebeca, desde então, não assumiu outro relacionamento público, assim como Luiz Cleiton. Mesmo após o fim do relacionamento, eles continuam se seguindo no Instagram.

A ginasta ainda enfrenta outras disputas nas Olimpíadas de Paris. Confira abaixo:

Final - Salto

Data: 03/08, sábado

Horário: 11h20 (Brasília)

Final - Barras Assimétricas

Data: 04/08, domingo

Horário: 10h40 (Brasília)

Final - Trave

Data: 05/08, segunda-feira

Horário: 7h38 (Brasília)

Final - Solo

Data: 05/08, segunda-feira

Horário: 9h23 (Brasília)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)