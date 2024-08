Viola Davis parabeniza Rebeca Andrade por medalha nas Olimpíadas e arrisca no português: ‘Eu te amo’

A atriz norte-americana Viola Davis celebrou a medalha de prata de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris 2024 conquistada nesta quinta-feira (01/8), deixando um comentário nas redes sociais da atleta brasileira.

"Eu te amo, Rebeca!! Congratulations [‘parabéns’, em português]", escreveu Viola.

Davis também fez uma publicação no seu Instagram para parabenizar as atletas da seleção estadunidense e a brasileira. No post, Rebeca aparece carregando a bandeira brasileira, parabenizando-a junto com Simone Biles e Sunisa Lee.

Outros famosos também felicitaram Rebeca pela conquista. A atriz Fabiula Nascimento declarou: "Melhor do mundo para mim (risos)!". "Parabéns pelo lindo trabalho e desempenho!!!", escreveu Ivete Sangalo.